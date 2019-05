La versione Nintendo Switch di Darksiders II | Deathinitive Edition compare nel listino

Forza Street potrebbe approdare anche su Nintendo Switch secondo alcuni file trovati nella versione PC : Che Microsoft e Nintendo recentemente abbiano siglato la loro amicizia attraverso l'arrivo di Cuphead sulla console ibrida non è una sorpresa.Tuttavia negli ultimi tempi circolano delle voci secondo cui Microsoft sia in procinto di pubblicare su Switch anche altri titoli. Uno di questi sembra essere Forza Street , titolo di corse free-to-play ispirato alla celebre serie Forza e disponibile per PC e dispositivi Android ed iOS.La redazione di AR12 ...

Ancora conferme per Nintendo Switch Mini - la versione economica in uscita in autunno? : Il futuro di Nintendo potrebbe fare rima con Nintendo Switch Mini. O almeno quello prossimo, con il colosso di Kyoto pronto a lanciare sul mercato una revisione più piccola ed economica della sua ultima console, che già si era fatta distinguere per la sua peculiare natura ibrida. Switch permette infatti di giocare sia in portabilità che collegati al televisore di casa, puntando fortemente sul divertimento in movimento - e in compagnia! Da mesi, ...