Io | Zoki | rom accolto bene in una casa popolare a Roma Ma l' integrazione è

(Di lunedì 6 maggio 2019) Dimenticate la rivolta di Torre Maura contro i settanta rom inviati dal Comune, il pane calpestato, l’arrivo diPound a sostenere i manifestanti. Dimenticatel Bruciato, la protesta - anche qui supportata dai fascisti del terzo millennio - per impedire a una famiglia rom di mettere piede nell’alloggiodi cui era assegnataria.A Centocellee Viola, anche loro rom, con le figlie di 15 e 11 anni, sono stati accolti. Anzi, “benissimo”, dice. Da circa tre mesi sono entrati nell’appartamento per cui erano in graduatoria da oltre sei anni. Spiegano che la figlia più piccola è affetta da una malattia neurologica e questo li ha agevolati nel punteggio da ottenere. Prima vivevano al campo nomadi di via Salviati, dove tornano quasi ogni giorno per far visita ai familiari, agli amici che sono rimasti là. Gli ...