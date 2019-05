ilgiornale

(Di lunedì 6 maggio 2019) Nicola De Angelis Il giudice ha definito il piano della donna "Diabolico", proprio in virtù del fatto che ha inscenato un finto. Una 29enne di Melbourne è finita in manette per aver istigato l'ex adil suoUn piano che il giudice ha definito "Diabolico" quello di fingere unoe dire aiuto al proprio ex ragazzo. Una 29enne di Melbourne è finita nei guai dopo essere stata scoperta. La ragazza era attualmente fidanzata con il 48enne Paul Hogan che oltretutto è padre di cinque figli. È tornata a mettersi in contatto con il proprio ex, Daniel Duhovic di 34 anni, mentendogli e dicendo che il suo attuale compagno la trattava male e aveva abusato di lei in più occasioni senza il suo consenso. Aveva quindi formulato l'assurda richiesta: "Puoi ucciderlo per me?"Il 34enne ha quindi preso una pistola e si è diretto nella casa dove la Yu Tung ...

