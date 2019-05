Cyberpunk 2077 sarà ambientato nello stesso universo di Cyberpunk 2020

Cyberpunk 2077 sarà molto diverso da The Witcher 3 - parola di CD Project Red : Per conoscere la data d'uscita di Cyberpunk 2077 bisognerà chiaramente pazientare ancora un bel po' (oppure gli sviluppatori sorprenderanno tutti e ne faranno parola nel corso dell'E3 2019? Mistero! Ndr), sebbene la situazione sotto il profilo del gameplay sia per fortuna molto migliore per la trepidante community dei fan. I ragazzi di CD Project Red non vuol tenere eccessivamente gli utenti sulle spine e quindi, a cadenza non regolare ma ...

Il gameplay non lineare di Cyberpunk 2077 porterà il gioco a un "livello successivo" : Cyberpunk 2077 sembra uno dei giochi più ambiziosi attualmente in fase di sviluppo. Ed è un po' come deve essere, visto che il precedente lavoro di CDPR è un certo The Witcher 3: Wild Hunt. Detto questo, lo studio polacco non vuole semplicemente fare un "nuovo The Witcher 3" con un rivestimento Cyberpunk. Certo, sarà un RPG open-world, ma il team sta aggiungendo la formula per garantire un'evoluzione dell'esperienza. Uno dei modi in cui lo ...

Cyberpunk 2077 vs The Witcher : La principale differenza secondo CD PROJEKT : Quest’oggi metteremo a confronto due capolavori prodotti dalla medesima azienda, uno disponibile da tempo sul mercato e l’altro in arrivo prossimamente. Se dovessimo elencare le differenze tra The Witcher e Cyberpunk 2077 potremmo stilare una lista infinita, ma il Quest Designer di CD PROJEKT in una recente dichiarazione si è soffermato sulla principale differenza, scopriamola insieme. Cyberpunk 2077 vs The ...

Cyberpunk 2077 : Deus Ex - The Elder Scrolls e Vampire : The Masquerade tra le fonti di ispirazione : La natura in prima persona di Cyberpunk 2077 è uno dei punti fondamentali dell'atteso RPG. I paragoni sono stati fatti con molti titoli, come Deus Ex, ad esempio. Ma, cosa interessante, secondo il quest director Mateusz Tomaszkiewicz, ci sono molti altri giochi che avrebbero influenzato lo sviluppo dell'RPG di CDPR.In un'intervista con Area Jugones, a Tomaszkiewicz è stato chiesto quali giochi sono stati presi come fonte di ispirazione per ...

Cyberpunk 2077 : la grande varietà di armi distinguerà il gioco : Il combattimento di Cyberpunk 2077 è sembrato davvero molto intrigante dal momento in cui gli sviluppatori lo hanno svelato per la prima volta, grazie all'abbondanza di opzioni per le armi. Recentemente, parlando con il sito spagnolo AreaJugones (traduzione via Reddit), CD Projekt RED ha discusso un po' più approfonditamente della varietà di armi a disposizione dei giocatori nel suo prossimo RPG in prima persona.Quando gli è stato chiesto di ...

Cyberpunk 2077 uscirà alla fine di quest'anno? : Senza dubbio i fan di Cyberpunk 2077 hanno aspettato fin troppo per sapere quando il nuovo titolo d CD Projekt RED uscirà.Dopo aver mostrato una parte di gameplay alla Gamescom, in questo periodo molti rumor si sono succeduti soprattutto riguardo alla data di uscita che non è ancora stata svelata dagli sviluppatori.Tuttavia un rivenditore polacco chiamato ProGamingShop avrebbe svelato un'ipotetica data di uscita. Secondo quanto riporta GameRant, ...

Cyberpunk 2077 dalle mille facce - approcci adatti a ogni situazione di gioco : Passa il tempo e sempre nuovi dettagli su Cyberpunk 2077 arrivano a chiarire la natura effettiva del titolo sviluppato da CD Project RED. A ogni tornata lo scenario si arricchisce di sfumature, permettendo agli utenti di aggiungere nuovi pezzi al puzzle che permetterà poi di avere una panoramica reale di quello che si andrà ad affrontare una volta avviato il gioco, dopo la sua uscita. Come riportato da Gamingbolt, in una recente intervista a ...

L'uscita di Cyberpunk 2077 potrebbe essere vicina : CD Projekt RED è alla ricerca di un Release Manager : Quanti di voi sono in attesa dell'arrivo di Cyberpunk 2077? Molto probabilmente sarete in molti e, forse, L'uscita dell'attesissimo gioco targato CD Projekt RED potrebbe non essere poi così lontana.Stando a quanto emerso su ResetEra, sembra che il team responsabile di The Witcher sia alla ricerca di un Release Manager che avrà il compito di affiancare gli sviluppatori dello studio nella pubblicazione dei prossimi prodotti.Chi assumerà questo ...

Uscita di Cyberpunk 2077 a un punto di svolta : CD Projekt RED è pronta ad invadere PS4 - Xbox One e PC : L'Uscita di Cyberpunk 2077 è uno degli argomenti più caldi nella community di videogiocatori. Non a caso, si tratta del prossimo progetto di CD Projekt RED, compagnia che negli anni ci ha regalato la sontuosa trilogia ruolistica di The Witcher. Archiviate le avventure dello strigo Geralt di Rivia, la software house polacca è ora pronta a trascinare gli appassionati in un mondo fatto di metallo, luci al neon e corruzione, da vivere a portata di ...

Cyberpunk 2077 potrebbe non mostrare alcuna schermata di Game Over ai giocatori : Come probabilmente già saprete, Cyberpunk 2077 offrirà vari modi per risolvere le missioni - qualcosa che abbiamo già visto con The Witcher 3 - e ora, parlando con Gamestar, il Quest-Designer Philipp Weber ha parlato del fatto che lo studio potrebbe non inserire una schermata di Game Over.Weber ha parlato di come un RPG open world deve rendere conto di tutte le azioni e le possibilità dei giocatori, quindi, ad esempio, nel mezzo di una missione ...

CD Projekt RED in trattative con Google per Stadia : Cyberpunk 2077 potrebbe arrivare sulla piattaforma streaming : Avendo annunciato la loro nuova piattaforma Stadia basata su streaming, Google cercherà ovviamente di attirare i migliori e più grandi nomi del settore per assicurarsi il supporto per la piattaforma. E in questo momento, ci sono pochi nomi che sono più grandi di Cyberpunk 2077, o CD Projekt RED.E, come segnala Gamingbolt, le due parti sono già in trattative tra loro. Durante la loro ultima conference call finanziaria lo studio polacco ha ...

Cyberpunk 2077 sarà un gioco cross-gen? : Cyberpunk 2077 è attualmente ancora in fase di sviluppo, e domandarsi su quali console uscirà diventa una domanda sempre più lecita.Il gioco è stato confermato per PC, PlayStation 4 e Xbox One, ma stando a quanto riporta WCCFtech è stato confermato che il gioco potrebbe uscire anche per macchine di prossima generazione, ponendo il titolo dunque come gioco cross-gen.In occasione della conferenza sui dati finanziari per l'anno fiscale 2018, CD ...

Cyberpunk 2077 protagonista all'E3 2019 : sarà lo show più importante di sempre per CD Projekt RED : CD Projekt RED ha recentemente confermato che porterà Cyberpunk 2077 all'E3 di giugno quest'anno, e durante la loro ultima conference call, hanno parlato un po' di più di cosa comporterà questo. Secondo lo sviluppatore, l'E3 2019 sarà lo show più importante della loro storia, e Cyberpunk 2077 avrà quella che ritengono una posizione di grande rilievo.Come segnala Gamingbolt, lo sviluppatore ha confermato che il prossimo gioco di ruolo è in fase ...

Uscita di Cyberpunk 2077 su PS5 e Xbox Scarlett? Per CD Projekt è possibile : Come molti di voi già sapranno, l'Uscita di Cyberpunk 2077 è uno degli argomenti più caldi discussi sul web. Tra siti specializzati, stampa generalista e semplici appassionati, un po' tutti sono a chiedersi quando potranno finalmente mettere le mani sul prossimo actionRPG di CD Projekt RED, gli stessi autori della sontuosa e indimenticabile trilogia di The Witcher. Dopo essersi dedicati alla trasposizione poligonale delle avventure dello strigo ...