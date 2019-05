Concerti di Noemi in estate 2019 al via con l’opening a Lucca per Francesco De Gregori

optimaitalia

(Di lunedì 6 maggio 2019)diinsegnano il ritorno dell'artista romana sul palco, a dieci anni esatti dal suo debutto a X Factor che l'ha di fatto lanciata nel difficile mondo della musica italiana.Trascorso un decennio da Briciole, con la quale venne ufficialmente consacrata la sua carriera,è ora pronta a tornare alla dimensione live con il genere che le è più congeniale, con il Blues & Love Summer tour. Il calendario desarà annunciato a breve, mentre già è ufficiale che sarà protagonista dell'opening act diDealSummer Festival il 30 giugno prossimo. Il principe torna sul palco dopo la lunga residency che ha tenuto al Teatro Garbatella di Roma e nel quale ha avuto il piacere di duettare con alcuni colleghi e amici come Renato Zero, Elisa, Emma, Ligabue e molti altri. Per il mese di settembre, sono in programma anche i...

