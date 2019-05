Champions | verso finale Barcellona-Ajax

Risultati Premier League - il Chelsea di Sarri vola verso la Champions : solo un pareggio per lo United : 1/15 AFP/LaPresse ...

Caicedo stende la Sampdoria - la Lazio vince 2-1 a Genova e si rilancia verso la Champions : La Lazio va a vincere sul difficile campo della Sampdoria e tiene ancora accesa una fiammella di speranza per una possibile qualificazione alla prossima Champions League. Sfumano invece i sogni europei per Quagliarella (gol numero 150 in Serie A) e compagni. Sulla scia della bella vittoria a Milano

4 finali e solo 3 punti in tasca : l'Inter di Spalletti va piano verso la Champions : l'Inter si avvicina alla Champions punto dopo punto, senza mai accelerare. Questo è quanto scrive la Gazzetta dello Sport che spiega come i nerazzurri non siano stati in grado di vincere nessuno degli ultimi 4 scontri diretti giocati in casa. 'l'Inter di questo mese e mezzo fa strada senza accelerare troppo. E a ...

Il cammino del Tottenham verso le semifinali di Champions League : Da un lato, ben nove giocatori avevano disputato le semifinali di Coppa del Mondo FIFA 2018, più di qualsiasi altro club,; dall'altro, la squadra ha dovuto fronteggiare un fitto calendario di impegni ...

Juve fuori dalla Champions - che stoccata di Mourinho verso i bianconeri! : “La Juve è stata un’altra squadra che ha permesso all’Ajax di giocare sfruttando i suoi punti di forza che sono la qualità e giocatori giovani fantastici, con un po’ più di esperienza rispetto a quella finale di Europa League“. Ai microfoni di RT Sport, Jose’ Mourinho critica i bianconeri per come hanno approcciato la doppia sfida di Champions con i Lancieri, battuti invece dal suo Manchester United ...

Lazio : Lulic si scopre goleador per spingere verso la Champions : Senad Lulic si candida da goleador in più. Per segnare gol che spingano la Lazio verso la Champions. Contro il Sassuolo il capitano biancoceleste ha segnato la sua quarta rete in questo campionato. ...

Volley - Champions League 2019 - semifinali. Civitanova e Perugia alla resa dei conti : l’ultimo ostacolo verso il sogno derby in Super Final : Due set Civitanova, tre set Perugia dividono le due squadre italiane ancora in corsa in Champions League dalla Super Final di Berlino. Se per Civitanova l’impresa è tutt’altro che impossibile, alla Sir Safety Perugia serve un mezzo miracolo per ribaltare la sconfitta al tie break subita all’andata contro i Super campioni d’Europa di Kazan. La sfida in Russia, in programma alle 18, si preannuncia come una delle partite ...

Atalanta - Gasperini : 'Inter ormai lanciata verso la Champions. Una big nel mio futuro...' : A Sky Sport dopo il pareggio contro l'Inter ha parlato l'allenatore dell'Atalanta Gasperini : 'Abbiamo fatto indubbiamente una partita di sostanza e personalità, non era facile contro quest'Inter forte. Ma ...

Atalanta a tutto gas verso la Champions League : 4 gol in un quarto d’ora mettono ko il Bologna : L’Atalanta chiude la pratica Bologna nei primi 15 minuti del primo tempo: 4 reti in rapida successione mettono ko gli emiliani con la testa già alla partita contro il Chievo Pareggiano Milan e Roma, si ferma la Lazio, ma l’Atalanta non ne vuole proprio sapere di togliere il piede dall’acceleratore! La ‘Dea’ sfrutta i passi falsi delle dirette concorrenti per l’Europa e supera il Bologna con un netto 4-1, prendendosi la 5ª posizione della ...

Volley : Champions Femminile - Novara vince ad Istanbul - verso una finale tutta italiana : IL TABELLINO- VAKIFBANK Istanbul - IGOR GORGONZOLA Novara 0-3, 17-25, 25-27, 15-25, VAKIFBANK Istanbul: Ozbay, Zhu 11, Robinson, Sloetjes 5, Rasic 7, Gunes 5, Orge, L,, Aykac, L,, Gulubay, Di Iulio 4, ...

Juventus - emergenza infortuni verso i quarti di Champions con l’Ajax. Dopo Ronaldo e Dybala - si ferma anche Spinazzola : Juventus falcidiata dagli infortuni, e se la situazione è sostenibile in campionato, grazie anche ai 15 punti di margine sul Napoli che a nove gare dal termine fanno dormire sonni tranquilli a Torino, maggior allarme c’è per la doppia sfida di Champions League contro l’Ajax, che si consumerà in appena sei giorni. Mancano soltanto 9 giorni alla gara d’andata, che si disputerà il 10 aprile in Olanda e i bianconeri sono ridotti ai ...

Al via lo Special Championship : il torneo italiano più importante per l'universo dei Pokémon : Dalla loro nascita nel 1996 su Game Boy a oggi, i Pokémon, i mostriciattoli tascabili più famosi del mondo nati dalla mente dello sviluppatore giapponese Satoshi Tajiri, ne hanno fatta di strada. Una strada costellata di successi che ha permesso a questo franchise di rimanere sulla cresta dell'onda per oltre 20 anni, diventando uno dei brand più redditizi al mondo e sviluppandosi a 360 gradi, anche nell'universo degli eSport. Scopriamo i ...

Champions - verso Juve-Atletico : la conferenza di Allegri e Chiellini in diretta : La Juventus è a caccia di un'impresa per qualificarsi ai quarti di finale di Champions League. Dopo lo 0-2 del Wanda Metropolitano, i bianconeri dovranno superarsi all'Allianz Stadium contro l'...