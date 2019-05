All' Apple Accademy l' Hackathon per il futuro

Quanto rAllenterà Apple? I numeri da tenere d'occhio dell'ultima trimestrale : Nuova trimestrale, nuovo esame per Apple. Niente miracoli: il fatturato del secondo periodo fiscale, che corrisponde a gennaio-marzo, è calato e gli incassi degli iPhone anche. La domanda non è quindi ...

Hack.gov - sabato 4 e domenica 5 Alla Apple Developer Academy. : Sono solo alcune delle sfide che attendono gli oltre 200 giovani che arriveranno da tutto il mondo a Napoli per Hack.gov. A riunirli in una maratona di creatività per ideare nuove soluzioni ...

Come scoprire quali abbonamenti sono legati All’Apple ID : Come ben saprete, sottoscrivendo un qualsiasi abbonamento digitale attraverso le applicazioni scaricate da App Store, una piccola percentuale del guadagno dello stesso servizio andrà ad Apple, ma ciò, all’utente finale, non reca alcuna preoccupazione. Quello leggi di più...

"Il ladro non sono io" : studente fa causa Alla Apple per un miliardo : Un 18enne di New York ha fatto causa al colosso di Cupertino sostenendo che il sistema di riconoscimento facciale avrebbe...

Parigi : anche Apple contribuirà Alla ricostruzione di Notre-Dame : In un tweet il Ceo del produttore dell'iPhone, Tim Cook, ha scritto: 'Siamo molto dispiaciuti per i francesi e le persone nel mondo per cui Notre Dame è simbolo di speranza. Sollevati dal fatto che ...

Apple ancora in pista nella guida autonoma : Alla ricerca di un “design rivoluzionario” : Apple crede nella guida autonoma, è quanto di evince, dato che la compagnia di Cupertino avrebbe avuto incontri con quattro aziende fornitrici di sensori per auto autonome e starebbe contemporaneamente lavorando per riuscire a realizzarli in proprio. Lo ha riferito il sito della Reuters, citando tre persone a conoscenza dei fatti. Questi incontri sono stati incentrati sui sensori di nuova generazione di tipo LIDAR, una tecnologia di ...

Come convertire qualsiasi codice in un biglietto per Apple WAllet : Apple Wallet è una delle applicazioni più utili e probabilmente meno sfruttare di iOS in Italia. Al suo interno è infatti possibile registrare, oltre alle carte di pagamento compatibili con Apple Pay, tantissimi tipi di leggi di più...

Pace fatta tra Apple e Qualcomm. Il produttore di chip vola a WAll Street - +23% - : Con il patteggiamento vengono a cadere tutte le reciproche accuse avanzate nei vari tribunali nel mondo , comprese quelle del processo che si è appena aperto a San Diego e nel quale Apple, insieme a ...

Apple e Qualcomm mettono fine Alla guerra sulle royalties : c'è accordo : In una nota congiunta Qualcomm e Apple hanno annunciato un accordo che mette fine a tutte le loro dispute nel mondo. Il patteggiamento, hanno fatto sapere, include un pagamento da parte del ...

Apple W.A.L.T. - il precursore di iPhone del 1993 torna Alla ribalta : eccolo in azione : ... ma gli attuali prototipi funzionanti possono dare un'idea su quella che era la visione tecnologica di 25 anni fa da parte dei colossi più al passo coi tempi del mondo informatico. Resta aggiornato ...

[La storia] Un progetto italiano coinvolge Apple nella lotta Alle fake news : Un progetto italiano rivolto ai giovani riesce a coinvolgere Apple nella lotta alle fake news. La buona notizia ha come protagonista l' Osservatorio permanente giovani editori , Opge, creato a Andrea ...

Apple chiede scusa per i nuovi problemi Alle tastiere dei MacBook : John Gruber, conosciuto come Daring Fireball , il blogger più influente del mondo Apple, scrive: 'Considero queste tastiere uno dei peggiori prodotti nella storia di Apple. I MacBook dovrebbero avere ...

Il cinturino che Allunga la vita di Apple Watch : Dopo i nuovi dispositivi annunciati la scorsa settimana, nei giorni scorsi Apple ha conquistato la scena con la presentazione dei suoi prossimi servizi, finendo la carrellata delle novità con l’aggiornamento che offre la possibilità di tracciare un elettrocardiogramma sull’ultimo modello del suo smartWatch. Sin dalla sua nascita, l’Apple Watch ha trainato il mercato degli orologi smart e, come avvenuto per ogni device iOs, ha creato le ...

Apple chiede scusa per i nuovi problemi Alle tastiere dei suoi MacBook : John Gruber, conosciuto come Daring Fireball, il blogger più influente del mondo Apple, scrive: 'Considero queste tastiere uno dei peggiori prodotti nella storia di Apple. I MacBook dovrebbero avere ...