Al via il primo corso della Scuola di Alta Formazione FA BE SA CI | La

Carige - via libera delle altre banche al piano di salvataggio di Blackrock. Il fondo Usa punta a diventare primo socio : A quattro mesi dal varo del decreto che prevedeva la possibilità di ingresso dello Stato nel capitale di Carige, la banca si prepara a diventare più statunitense che ligure. Lo Schema volontario del fondo interbancario di tutela dei depositi ha infatti dato il via libera al piano concordato con il fondo Blackrock – già socio di Unicredit e Intesa – che sarebbe pronto a mettere sul piatto circa 400 milioni di euro diventando primo ...

Gazzetta – Napoli trattativa avviata e a buon punto! Il primo acquisto può arrivare dalla Premier! La situazione : Affare Trippier-Napoli Novità importanti sull’affare Trippier, può essere il primo acquisto per la prossima stagione. La trattativa col Tottenham è a buon punto Secondo la Gazzetta dello Sport, tutti gli indizi fanno pensare che il primo acquisto del Napoli per la prossima stagione potrebbe essere Trippier del Tottenham: “Ieri, era a Napoli la moglie di Kieran Trippier, il terzino del Tottenham, che il Napoli sta trattando. ...

Concerto Primo Maggio/ Noel Gallagher spazza via la tristezza di Manuel Agnelli : Concerto Primo Maggio, Noel Gallagher spazza via la tristezza di Manuel Agnelli. La lezione dell'ex Oasis: ecco perché. Le ultime notizie.

Primo Maggio - via al concertone in piazza Dante. De Magistris 'Giornata di riflessione' : La cerimonia si è svolta nella mattinata del Primo Maggio nella Sala Newton di Città della Scienza. 'Il richiamo va al governo nazionale - aggiunge il Primo cittadino - che ancora non riesce ad ...

Primo maggio - al via il Concertone di Roma in piazza San Giovanni. FOTO : Primo maggio, al via il Concertone di Roma in piazza San Giovanni. FOTO È iniziato intorno alle 15 il tradizionale concerto per la Festa dei Lavoratori nella Capitale. Sul palco, per otto ore, si alterneranno artisti italiani e internazionali. A condurre l'evento, Ambra Angiolini e Lodo Guenzi Parole chiave: ...

Primo Maggio : al via Concertone di Roma con omaggio a Battiato : Sulle note di "Centro di gravità permanente" di Franco Battiato si apre il Concerto del Primo Maggio in piazza San Giovanni a Roma. "OMaggio a un artista che si è speso per questo palco e non solo", ...

Al via il concerto primo maggio. Ambra 'Diritti - lavoro e Europa' : Sulle note di Battiato e il suo Centro di gravità permanente , mixata con Bella ciao, salgono sul palco Ambra Angiolini e Lodo Guenzi, presentatori dell'edizione 2019 del concerto. 'Ricordiamoci il ...

Primo maggio - festeggiarlo in Italia è una contraddizione. E c’è una sola via d’uscita : Tempi duri per la festa del 1° maggio in Italia. Tempi duri per i lavoratori, durissimi per il lavoro. Nonostante la Costituzione (art.1), nonostante le organizzazioni sindacali Italiane siano tra le più ricche e diffuse dell’Europa civile, il 1° maggio si è trasformato in poco più di un concerto rock di basso livello, e non senza polemiche. Mancano i lavoratori (tanto terziario, secondario in crisi) e soprattutto manca il lavoro. Non mancano ...

Primo maggio - tensione sotto i portici : la polizia sbarra l'accesso a via Po ai No Tav : Il corteo del Primo maggio a Torino è partito poco dopo le 9,30 da via Po. In testa i candidati alla presidenza della Regione, Alberto Cirio e Sergio Chiamparino, e con loro la sindaca Chiara ...

Ponte del Primo Maggio : milioni in viaggio : Lo scorso fine settimana ci sono state nuove partenze. Sono saliti così ad oltre 5 milioni gli italiani che hanno

Francesca Fioretti - il primo viaggio con la figlia e senza Astori - : 'E poi continuerai a guardare il mondo, e ci saremo, sempre'. La dedica di mamma Francesca è per lei che ha appena 3 anni. Francesca oggi recita in teatro e, gradualmente, sta riprendendo le redini ...

PONT CANAVESE " Il primo maggio - via Caviglione inaugura Contrada Maestra : ... il primo maggio dalle 15 alle 21, PONT Canevese trasformerà la sua antica Contrada Maestra in un laboratorio artistico aperto a tutti e in un luogo di spettacoli, musica e buon cibo. Al numero 8 di ...

Venezia : al via il primo Festival dell'acquarello : Venezia, 29 apr. (Labitalia) - Tutti pazzi per l'acquarello. Grandi e piccini, artisti e viaggiator[...]

Giro di Romandia 2019 : ultimo test prima del Giro d’Italia. Presenti Primoz Roglic ed Elia Viviani : Passa dalla Svizzera l’ultimo appuntamento di preparazione in vista del Giro d’Italia 2019 che scatterà l’11 maggio in quel di Bologna. Come di consueto ci si sposta in terra elvetica, per il Giro di Romandia, dopo le Classiche delle Ardenne: breve corsa a tappe che anticipa il primo grande Giro stagionale. Si comincia domani, martedì 30 aprile, ultima tappa in programma domenica 5 maggio. Percorso Sei le frazioni, tra le quali ...