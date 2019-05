Sparatoria a Napoli | centinaia a sit-in | anche figlio di un boss

ilfogliettone

(Di domenica 5 maggio 2019) "Forza Noemi" urlanodi persone radunate in piazza Nazionale, dove venerdi' la bimba di quattro anni e' stata colpita da un proiettile vagante. Al sit-in delle associazioni anticamorra partecipano numerosi familiari di vittime innocenti della criminalita': "Non vogliamo che quella bambina si aggiunga alla lista del nostro dolore". E con loro c'e'ildi un esponente di spicco di un clan malavitoso, Antonio Piccirillo, che si e' dissociato pubblicamente dalle scelte del padre e che non esita a gridare in piazza: "la camorra fa schifo". Lei, la piccola, lotta tra la vita e la morte nell'ospedale Santobono di: stamane si e' recato da lei il presidente della Camera, Roberto Fico. I medici sono riusciti a estrarre il proiettile che le ha perforato i polmoni, fortunatamente senza ledere il cuore ne' il midollo spinale, ma le condizioni della paziente restano ...

