Serie A Roma | Nela | «La squadra con Ranieri sta meglio»

Probabili Formazioni Genoa – Roma - Serie A 05/05/2019 : Probabili Formazioni Genoa – Roma, Serie A 05/05/2019Genoa e Roma si sfidano per raggiungere i propri obiettivi stagionali: padroni di casa alla ricerca della salvezza matematica, ospiti per la Champions.GENOVA – Prandelli si affida a Radu in porta e una difesa composta da Romero, Zukanovic e Biraschi. Sugli esterni ci saranno Criscito e Lazovic, mentre al centro spazio per Radovanovic, Lerager e Bessa. In attacco occasione per ...

Serie A - Genoa-Roma : il 50% punta sui giallorossi : ROMA - Il Genoa cerca tre punti che potrebbero valere la salvezza matematica, la Roma invece vuole proseguire la striscia positiva con cui si è rimessa in corsa per la qualificazione alla prossima ...

Conte può tornare in Serie A : fra le pretendenti ci sarebbero Roma - Inter e Milan : Antonio Conte vuole la Serie A e un pezzo di Serie A sogna Antonio Conte. L'allenatore salentino, dopo un anno sabbatico, avrebbe deciso di tornare in pista e di farlo a casa sua, in Italia. Le pretendenti non mancano, dall'Inter di Marotta, ex dirigente ai tempi della Juventus di Conte, alla Roma che presto avrà come nuovo direttore sportivo Gianluca Petrachi, attualmente in forza al Torino e grande amico dell'ex CT azzurro (entrambi ...

La polemica tra Roma e Lazio finisce alla procura federale : sospetti e intrighi non nuovi alla Serie A : Roma e Lazio polemizzano a distanza, con il tecnico giallorosso Claudio Ranieri che non ha spento affatto le chiacchiere attorno al derby “Così è stato e così fu”. Basta un commento sibillino di Claudio Ranieri su un episodio di nove anni fa per innescare un’infuocata polemica a distanza tra Roma e Lazio, già finita sul tavolo della procura federale. Per capire, bisogna fare un salto indietro nel tempo. Maggio 2010: la ...

Coppa Italia - la Lega Serie A regala murales a Bergamo e Roma : Se il Milan fosse arrivato in finale di Coppa Italia a Quarto Oggiaro sarebbe svettato il faccione di Rino Gattuso. Invece a Roma, in zona Ponte di Nona, già ieri è spuntato il ciuffo biondo di Ciro ...

Serie A - Roma in ansia per Dzeko - Genoa a rischio : Anche quando non segna, e in questa stagione è capitato spesso, per la Roma è fondamentale. Ecco perché a Trigoria stanno facendo di tutto per recuperare Edin Dzeko in vista della trasferta di ...

Serie A - Roma : il club attende risposte - su Conte c'è la Juve di mezzo... : Antonio Conte, 49 anni. Afp A pensarci bene, in qualche modo c'è sempre la Juve nel destino di Antonio Conte. E non solo perché, in caso di frattura clamorosa tra Allegri ed il club bianconero, l'ex c.

Totti - la vita dell’ex capitano della Roma diventa una Serie tv [DETTAGLI] : La Wildside ha acquistato i diritti dell’autobiografia di Francesco Totti per farne una serie tv evento, che andrà in onda su Sky. Il libro che racconta la vita dell’ex capitano della Roma, scritto insieme a Paolo Condò, ha riscosso un enorme successo, tant’è che si può considerare conclusa la trattativa con la Wildside, casa di produzione guidata da Lorenzo Mieli e Paolo Gianani. Il casting inizierà presto. Secondo i ...

Serie A - Roma : lavoro extra per Schick - vuole un'occasione da Ranieri : Patrik Schick,23 anni. LaPresse Patrik Schick prova a convincere ancora una volta Claudio Ranieri e quindi, per il secondo giorno di fila, si allena a Trigoria nonostante il giorno di riposo concesso ...

Totti - un Capitano - arriva la Serie tv tratta dall'autobiografia del capitano della Roma? : Francesco Totti, ex capitano e ora dirigente della Roma, volto simbolo di una città (o almeno di una sua parte), sposato con Ilary Blasi, potrebbe diventare presto il soggetto di una nuova serie tv.La notizia arriva dalle pagine de Il Romanista, quotidiano sportivo che come il nome lascia ben intendere, è sempre molto attento alle vicende della squadra che porta il nome della città. Secondo quanto riporta l'articolo la casa di produzione ...

Serie A - Roma-Cagliari 3-0 : highlights e gol 34esima giornata - Sky Tg24 - : Giallorossi scatenati dal primo tempo, con i gol degli argentini Fazio e Pastore all'inizio del match. Nella ripresa, la rete di Kolarov dopo molte altre occasioni di andare a segno

Serie A - Roma forza tre - Cagliari spazzato via : E la Roma va, convinta nei propri mezzi e nella rincorsa al quarto posto. Che stasera si prende, almeno momentaneamente, in attesa della risposta di Milan e Atalanta. Tre a zero al Cagliari in un ...

Serie A - la Roma passeggia contro il Cagliari : 3-0 all'Olimpico - Ranieri vede la Champions : Una Roma solida e concreta sbriga la pratica Cagliari e mantiene un passo da Champions. La squadra di Claudio Ranieri continua la striscia positiva calando il tris all'Olimpico: successo deciso dal micidiale uno-due argentino firmato Fazio e Pastore nei primi minuti e dalla rete nel finale di Kolaro