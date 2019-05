MotoGp | ultimi test negativi | Iannone non gareggerà a Jerez!

sportfair

(Di domenica 5 maggio 2019), Andreanon correrà la gara di Jerez a causa dell’incidente che lo ha visto protagonista ieri in pista, Andreaci ha provato sino all’ultimo, ma non riuscirà a correre quest’oggi il Gp di Jerez. Il pilota della Aprilia ha avuto un incidente ieri con la sua moto ed è stato valutato dai medici “unfit” per la gara odierna. Stamaneha provato ad effettuare un ultimoin vista della gara, ma le condizioni della sua caviglia non gli permettono di gareggiare, nonostante non ci sia una frattura come rivelato dai controlli di ieri.L'articolononSPORTFAIR.

