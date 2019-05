MotoGP | Risultato warm-up GP Spagna 2019 | Marc Marquez fa la differenza | Valentino Rossi

MotoGP - Risultato e classifica FP3 GP Spagna 2019 : Valentino Rossi costretto alla Q1! Danilo Petrucci precede Marquez - 4° Dovizioso : Danilo Petrucci concede il bis e centra il miglior tempo anche nella terza sessione di prove libere del Gran Premio di Spagna 2019 di MotoGP, dopo aver chiuso al comando anche il secondo turno di ieri. Il pilota della Ducati ha confermato l’ottimo adattamento, suo e della GP19, al tracciato andaluso andando ad emergere nei confronti della temibile pattuglia delle Honda. Fuori dalla top ten, invece, le due Yamaha ufficiali che, al netto di ...

MotoGP - GP Spagna 2019 : risultato prove libere 2. Ducati sugli scudi con Petrucci-Dovizioso in vetta - Marquez è vicino - Rossi fatica ed è 14° : Un ottimo Danilo Petrucci (Ducati) ha fatto segnare il miglior tempo nel corso della seconda sessione di prove libere del Gran Premio di Spagna 2019 della MotoGP. Sul circuito di Jerez de la Frontera, dominato da sole e temperature elevate (fino a 46 gradi l’asfalto) il pilota umbro ha completato la sua giornata con il tempo di 1:37.909 confermando di trovarsi a suo agio sia con la pista, sia con la sua moto. Alle sue spalle, ad appena 97 ...

MotoGP - Prove libere 2 GP Spagna 2019 : risultato e classifica. Petrucci e Dovizioso davanti a tutti - Valentino Rossi fatica : Danilo Petrucci ha firmato il miglior tempo nelle Prove libere 2 del GP Spagna 2019, quarta tappa del Mondiale MotoGP. Il pilota della Ducati ha stampato 1:37.909 e ha chiuso con 97 millesimi di vantaggio nei confronti del compagno di squadra Andrea Dovizioso. Le Rosse di Borgo Panigale hanno brillato a Jerez e hanno avuto la meglio nei confronti di Cal Crutchlow e Marc Marquez, il Campione del Mondo è attardato di 0.238 con la sua Honda. Grandi ...

MotoGP - GP Spagna 2019 : risultato FP1. Marc Marquez precede un redivivo Lorenzo. Solo 18° Valentino Rossi : Marc Marquez detta subito legge nelle prove libere 1 del GP di Spagna 2019 che ha preso il via questa mattina a Jerez. Il campione del mondo della Honda, con il dente avvelenato dopo la caduta nel GP di Austin, ha realizzato il miglior tempo in 1’37″921. Il classe 1993 ha strabiliato sin da subito con un passo gara inavvicinabile per la concorrenza, peraltro montando una gomma hard al posteriore, apparsa di gran lunga la più ...

MotoGP - Prove libere1 GP Spagna 2019 : risultato e classifica. Marc Marquez comanda davanti a Lorenzo e Viñales. Indietro Valentino Rossi : Si sono concluse poco fa le prime Prove libere del Gran Premio di Spagna per quel che riguarda la MotoGP. A tenerle in pugno è il padrone di casa per eccellenza, Marc Marquez, che con il tempo di 1’37″946 stacca tutti i suoi rivali, oltre a far segnare in continuazione ottimi tempi, lanciare chiari segnali ed essere l’unico a scendere sotto il muro dell’1’38”. I primi tre della classifica sono tutti spagnoli, ...

MotoGP Ducati - Petrucci : «Buon risultato in Texas» : AUSTIN - Danilo Petrucci è sesto al termine del Gp delle Americhe ad Austin. 'Il sesto posto, al netto delle difficoltà incontrate nei turni di prove, può essere considerato un buon risultato per noi ...

MotoGP - Risultato Warm-up GP USA 2019 : Marc Marquez fissa il miglior tempo su Dovizioso - sesto Rossi : Marc Marquez (Honda) non vuole lasciare nulla di intentato e chiude con il miglior tempo anche il Warm-up del Gran Premio degli Stati Uniti 2019 della MotoGP. Il pilota spagnolo ha dimostrato di essere completamente a suo agio sul Circuit of The Americas fissando un interessante 2:04.573. Alle sue spalle un ritrovato Andrea Dovizioso (Ducati) a 193 millesimi, dopo un weekend nel quale aveva sempre faticato. Terza posizione per ...

MotoGP - GP Usa 2019 : risultato qualifiche. Marc Marquez fa 7 su 7 - Valentino Rossi magnifico 2°! Dovizioso in quinta fila : E sono sette! Marc Marquez (Honda) centra infatti la sua settima pole position del Gran Premio degli Stati Uniti della MotoGP, dando il via al suo attacco all’ennesimo fine settimana perfetto sul tracciato di Austin, dove ha già trionfato in tutte e sei le occasioni nelle quali ha corso nella classe regina. Sul Circuit of The Americas, ormai completamente asciutto dopo la tantissima pioggia della mattinata texana (che ha anche costretto ...

MotoGP - GP Usa 2019 : risultato prove libere 2. Maverick Vinales davanti a Marquez - ottimo terzo Valentino Rossi : Marc Marquez non ha chiuso al comando la seconda sessione di prove libere del GP delle Americhe 2019, classe MotoGP. Di per sé si tratta di una notizia sorprendente ed inaspettata, se consideriamo che il campione del mondo iberico va considerato il dittatore incontrastato del circuito di Austin, dove ha sempre vinto da quando vi si gareggia dal 2013. Dopo aver monopolizzato le FP1, il fenomeno della Honda si è dovuto “accontentare” ...

MotoGP – Meregalli dà fiducia ai tifosi Yamaha : “possiamo lottare per un buon risultato” : Le sensazioni di Maio Meregalli alla vigilia del Gp di Austin: parole positive e fiduciose quelle del team manager Yamaha Il terzo round della stagione 2019 di MotoGp è alle porte: i piloti sono già in viaggio o sono già atterrati in terra americana, per il Gp di Austin, in Texas. Sarà un weekend ricco di emozioni, grazie anche ai tanti eventi organizzati per commemorare Nicky Hayden, scomparso quasi due anni fa. Non mancherà poi di certo ...

Valentino Rosso MotoGP GP Argentina 2019 : “Che roba bella - sono contento : risultato importante. La battaglia con Dovizioso…” : Valentino Rossi ha conquistato il secondo posto nel GP d’Argentina 2019, il Dottore è stato eccezionale a Termas de Rio Hondo e ha conquistato un podio pesantissimo. Il pilota della Yamaha ha battagliato a lungo con Andrea Dovizioso per la piazza d’onore alle spalle di Marc Marquez ed è riuscito a spuntarla entrando tra i top-3 a 40 anni compiuti (impresa che non accadeva da addirittura 42 stagioni nel Mondiale MotoGP). Il nove volte ...

Ordine d’arrivo MotoGP - GP Argentina 2019 : risultato e classifica. Marquez domina - Valentino Rossi secondo! Dovizioso terzo : Marc Marquez ha vinto il GP d’Argentina 2019, seconda tappa del Mondiale MotoGP. Lo spagnolo è scattato dalla pole position e ha subito preso il largo dominando la gara senza mai essere insidiato dagli avversari, il Campione del Mondo torna al successo mostrando i muscoli da vero fuoriclasse. Alle sue spalle si è lottato per il secondo posto: Valentino Rossi, Andrea Dovizioso e Danilo Petrucci hanno regalato emozioni a suon di sorpassi. Di ...

Griglia di partenza MotoGP - GP Argentina 2019 : risultato e classifica delle qualifiche : Si sono disputate le qualifiche del Gran Premio di Argentina di MotoGP, secondo appuntamento del Mondiale 2019. Andiamo a vedere come quali sono stati i risultati e come si sono classificati i protagonisti della classe regina dopo la Q1. Griglia DI partenza GP Argentina 2019 – MotoGP 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Takaaki Nakagami LCR Honda * al Q2 12 Pol Espargarò Red Bull KTM * al Q2 13 Aleix Espargarò Aprilia 14 Miguel Oliveira Red Bull KTM ...

MotoGP - Risultato FP3 GP Argentina 2019 : Marc Marquez continua a dominare la scena - Rossi fatica - Dovizioso scivola : Marc Marquez (Honda) ha chiuso al comando anche la terza sessione di prove libere del Gran Premio di Argentina 2019 di MotoGP dimostrandosi, per l’ennesima volta, l’uomo da battere in questo fine settimana sudamericano. Sul tracciato di Termas de Rio Hondo, nell’occasione odierna decisamente nuvoloso ed a rischio di pioggia, il campione del mondo in carica ha confermato di avere un feeling perfetto con la propria moto, ...