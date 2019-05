Marquez vince a Jerez

Ordine d’arrivo MotoGP - risultato e classifica GP Spagna 2019 : vince Marquez su Rins e Vinales - 4°Dovizioso - 5°Petrucci - 6°Rossi : Marc Marquez (Honda) ha vinto il Gran Premio di Spagna 2019 della MotoGP. Il campione del mondo in carica non ha lasciato scampo ai rivali, conducendo la gara di casa sin dal primo metro. Alle sue spalle un solidissimo Alex Rins (Suzuki) che precede Maverick Vinales (Yamaha) per una splendida tripletta spagnola. Quarta e quinta posizione per le Ducati di Andrea Dovizioso e Danilo Petrucci, mentre è sesto Valentino Rossi (Yamaha) che risale dalla ...

Gp Americhe : cade Marquez e vince Rins - secondo Rossi : Roma, 15 apr., askanews, - Non succedeva del 2016, una GSX - RR davanti a tutti in gara. Allora fu la Gran Bretagna il palcoscenico della vittoria di Maverick Viñales, adesso è al COTA che si scrive ...

Motogp - Austin : Rins vince davanti a Valentino Rossi. Marquez cade e si ritira : La gara, dunque, è stata condizionat dalla caduta del sette volte campione del mondo che al giro nove si è sdraiato con la sua Honda in maniera del tutto inaspettata. Lo spagnolo, tra l'altro, ha ...

Valentino Rossi splendido secondo - vince Rins. Marquez a terra - : Il ritmo del campione del mondo è infernale , il Dottore lo vede allontanarsi inesorabilmente, mentre alle sue spalle si avvicina pericolosamente la Honda di Crutchlow. Tegola per Mir e Viñales ...

VIDEO MotoGP - highlights e sintesi gara GP Usa 2019 : Valentino Rossi secondo - Marquez cade - vince Rins : Ad Austin è andato in scena un emozionante GP degli USA 2019, terza tappa del Mondiale MotoGP. Marc Marquez era il grande favorito della vigilia ma è clamorosamente caduto quando stava dominando la gara, a quel punto Valentino Rossi è balzato al comando e ha sognato il successo ma nel finale il Dottore è stato superando da Alex Rins che si è involato verso l’apoteosi in sella alla sua Suzuki. Jack Miller ha completato il podio davanti ad ...

MotoGp - Gp Americhe : vince lo spagnolo Rins - Rossi secondo e pazzesco fino all'ultima curva. Marquez fuori : fino all'ultima curva. Valentino Rossi dà spettacolo al Gp delle Americhe di MotogGp, terza gara del Motomondiale sul circuito di Austin, ma a trionfare è Alex Rins. Lo spagnolo della Suzuki ha preceduto al traguardo la Yamaha del pilota pesarese e la Ducati dell'australiano Jack Miller (Pramac Raci

MotoGp - ad Austin vince Rins su Suzuki davanti a Valentino Rossi : Marquez fuori. Dovizioso in testa al Mondiale : ? L'articolo MotoGp, ad Austin vince Rins su Suzuki davanti a Valentino Rossi: Marquez fuori. Dovizioso in testa al Mondiale proviene da Il Fatto Quotidiano.

Ordine d’arrivo MotoGP - risultati e classifica GP Usa 2019. Alex Rins vince - Valentino Rossi secondo - cade Marquez : Alex Rins ha vinto il GP degli USA 2019, terza tappa del Mondiale MotoGP. Lo spagnolo della Suzuki ha trionfato ad Austin in maniera inattesa approfittando alla grande della clamorosa caduta di Marc Marquez, dominatore della gara prima di scivolare dopo 8 giri. Valentino Rossi ha accarezzato il successo e ha sognato l’impresa ma nel finale è stato superato da Rins e non è riuscito a reagire. Terzo posto per Jack Miller mentre Andrea ...

VIDEO GP Argentina MotoGP - Highlights e sintesi : Marquez domina - Valentino Rossi vince il duello con Dovizioso : A Termas de Rio Hondo è andato in scena il GP d’Argentina 2019, seconda tappa del Mondiale MotoGP. La gara sul circuito sudamericano è stata semplicemente spettacolare e avvincente, ricchissima di colpi di scena ed emozionante fin sul traguardo. Marc Marquez ha dominato fin dalla partenza e ha vinto con ampio margine, alle sue spalle si è infiammato il duello tra Valentino Rossi e Andrea Dovizioso che hanno duellato per la piazza ...

Gp Argentina - vince Marquez davanti a Dovizioso e Rossi : Marc Marquez ha vinto la gara in Argentina, classe MotoGp, dopo una fuga solitaria durata dal primo all'ultimo dei 25 giri. Il campione del mondo e la sua Honda hanno preceduto la Yamaha di Valentino Rossi e la Ducati di Andrea Dovizioso.

Gp Argentina - vince Marquez davanti a Rossi e Dovizioso : Marc Marquez ha vinto la gara in Argentina, classe MotoGp, dopo una fuga solitaria durata dal primo all'ultimo dei 25 giri. Il campione del mondo e la sua Honda hanno preceduto la Yamaha di Valentino Rossi e la Ducati di Andrea Dovizioso. Ai piedi del podio un terzetto formato da Jack Miller, Alex Rins e Danilo Petrucci. Contatto nel ...

Gp Argentina : vince Marquez - Rossi 2/o : ANSA, - ROMA, 31 MAR - Marc Marquez ha vinto la gara in Argentina, classe MotoGp, dopo una fuga solitaria durata dal primo all'ultimo dei 25 giri. Il campione del mondo e la sua Honda hanno preceduto la Yamaha di Valentino Rossi e la Ducati di Andrea Dovizioso, col marchigiano della Yamaha che ha sorpassato il pilota Ducati nelle ultime curve. Fuori dal podio ...

Motogp Argentina : Marquez vince in solitaria ma Valentino Rossi e Dovizioso danno spettacolo : Finisce col campione del mondo in carica che - imprendibile, sfrontato - si alza in piedi sul traguardo e chiude con quasi 10 secondi di vantaggio su Rossi, strepitoso per talento e caparbietà: 40 ...

Motogp Argentina; Marquez vince - poi Rossi e Dovizioso : Marc Marquez ha vinto la gara in Argentina, classe Motogp, dopo una fuga solitaria durata dal primo all'ultimo dei 25 giri. Il campione del mondo e la sua Honda hanno preceduto la Yamaha di Valentino Rossi e la Ducati di Andrea Dovizioso. Ai piedi del podio un terzetto formato da Jack Miller, Alex Rins e Danilo Petrucci. Contatto nel ...