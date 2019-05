Infortunio Salah | Klopp tranquillizza i tifosi | “sta bene | ma ha preso un duro colpo”

sportfair

(Di domenica 5 maggio 2019), il tecnico del Liverpool Jurgenci ha tenuto are idopo quanto accaduto ieri Jurgenci ha tenuto are tutti in merito alle condizioni di Momo. Il calciatore egiziano è uscito dal campo in barella dopo unscontro con un avversario: “Era sul terreno di gioco e il dottore doveva prendere una decisione, se tenerlo in campo o meno. Ha deciso di farlo sostituire, e ovviamente lo accettiamo. Quandoè tornato negli spogliatoi si è seduto e ha guardato il match. Dunque stava“. Tutti adesso si domandano sesarà in grado d’essere in campo nella gara contro il Barcellona, valida per il ritorno delle semifinali di Champions League: “Ovviamente dobbiamo aspettare per capire come sta. Haun bel colpo“, ha dichiaratoin conferenza stampa.L'articolo...

