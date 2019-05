Dalla Spagna | ' Don Balon' | Isco sarebbe più vicino alla Juve RUMORS

LIVE Moto3 - GP Spagna 2019 in DIRETTA : warm-up e gara in tempo reale. Dalla Porta a caccia della vittoria : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE della domenica del Gran Premio di Spagna 2019 per quanto riguarda la Moto3. La classe più leggera va in scena per warm-up e gara per vedere chi si aggiudicherà il quarto appuntamento stagionale, dopo aver viste tre differenti vincitori nei primi tre capitoli del campionato. A scattare Dalla pole position sarà il nostro Lorenzo Dalla Porta, in un vero e proprio festival italiano, con quattro nostri ...

Moto3 - GP Spagna : Dalla Porta conquista la pole. Quattro italiani nei primi cinque posti : Quattro italiani nei primi cinque , ma è il numero 48 a sbucare dal quartetto. Un po' a sorpresa, per la verità, Lorenzo Dalla Porta agguanta una pole position inaspettata dopo due giorni passati a ...

MotoGp di Spagna - sorpresa in pole position : c'è Fabio Quartararo. Male Valentino Rossi : partirà Dalla quinta fila : ... conquista la prima partenza al palo nella classe regina a Jerez, girando in 1'36 880 e precedendo il compagno di squadra Franco Morbidelli , 1'38 962, e il campione del mondo in carica, lo spagnolo ...

MotoGp di Spagna - sorpresa in pole position : c’è Fabio Quartararo. Male Valentino Rossi : partirà Dalla quinta fila : Fabio Quartararo conquista la pole position in Spagna. Il francese, in sella alla Yamaha Petronas, conquista la prima partenza al palo nella classe regina a Jerez, girando in 1’36″880 e precedendo il compagno di squadra Franco Morbidelli (1’38″962) e il campione del mondo in carica, lo spagnolo della Honda Marc Marquez (1’38″970) che partiranno con lui in prima fila. Quarto tempo per la migliore delle Ducati, ...

Spagna - a Dalla Porta la pole in Moto3 : ANSA, - ROMA, 4 MAG - Lorenzo Dalla Porta partirà Dalla pole position, la prima in carriera, nella gara della Moto3, in programma domani sul circuito di Jerez. Il pilota di Prato, 21 anni, in sella ad ...

Spagna - a Dalla Porta la pole in Moto3 : ANSA, - ROMA, 4 MAG - Lorenzo Dalla Porta partirà Dalla pole position, la prima in carriera, nella gara della Moto3, in programma domani sul circuito di Jerez. Il pilota di Prato, 21 anni, in sella ad ...

Dalla Spagna - Florentin Pogba : «Vediamo se Paul resterà a Manchester oppure andrà via» : Sembra l'anno buono per vedere il centrocampista francese campione del Mondo alla corte di Florentino Perez ; con Zidane in panchina, infatti, Paul spera di avere la sua definitiva consacrazione dopo ...

Moto3 - risultato qualifiche GP Spagna 2019 : Lorenzo Dalla Porta sorprende tutti ed è in pole! Bene gli altri italiani : Lorenzo Dalla Porta conquista una pole position insperata e partirà Dalla prima posizione nella griglia di partenza del Gran Premio di Spagna 2019, quarto round stagionale del Mondiale Moto3. Il toscano del Team Leopard, dopo un fine settimana incolore, ha piazzato la zampata vincente proprio nel momento decisivo raccogliendo la prima pole della carriera nel Motomondiale con un ottimo 1’46″011 fatto segnare pochi secondi prima della ...

Dalla Spagna - Raiola vorrebbe portare De Ligt alla Juve : Nell'Ajax dei giovani sta evidentemente spiccando la classe di De Ligt, il centrale difensivo olandese è uno dei giocatori più apprezzati a livello europeo e come tale ha diverse richieste di mercato. Finché la sua squadra sarà impegnata in Champions League, difficilmente avremo novità eventuali sul suo trasferimento, ma il suo agente sportivo starebbe lavorando intensamente per cercare di trovare una squadra che sappia valorizzare al massimo le ...

Dalla Spagna confermano : “Napoli-De Paul affare possibile! Juve ed Inter beffate. Tutti i dettagli : Mercato Napoli, obiettivo De Paul Il Napoli cerca rinforzi in vista della prossima stagione tra gli obiettivi seguiti c’è Rodrigo De Paul. Proprio Dalla Spagna arrivano conferme su De Paul e gli azzurri. Infatti secondo quanto riporta Estadio Deportivo, il Napoli sarebbe pronto a piazzare il colpo dall’Udinese. Il club partenopeo è in pole per il giocatore, seguito da altre big, come Inter e Juventus. Il Napoli offre trenta ...

Dalla Spagna - Don Balon : la Juve potrebbe prendere Mata a parametro zero : Il mercato della Juventus si è spesso basato sul cogliere le opportunità, in particolar modo quelle a parametro zero. I vari Pogba, Pirlo e Dani Alves, sono solo alcuni dei nomi di prestigio che negli anni sono arrivati a Torino praticamente gratis, ma la lista è destinata ad incrementare: già a gennaio la dirigenza Juventina ha infatti ufficializzato l'acquisto a zero di Aaron Ramsey, mediano dell'Arsenal che arriverà nel mercato estivo. Ma ...

Dalla Spagna : alla Juve interesserebbe Guardiola : La Juventus ha come allenatore Massimiliano Allegri, uno dei tecnici più bravi del calcio, basti pensare che in carriera ha vinto sei scudetti (cinque consecutivi con i bianconeri) ed è arrivato due volte in finale di Champions League (Berlino, Cardiff); eppure l'ambiente quest'anno è rimasto deluso Dalla mancata conquista della più importante coppa europea, pur potendo contare su Cristiano Ronaldo. Nonostante l'amara eliminazione ai quarti di ...

Dalla Spagna : Tra gli obiettivi del Real Madrid per la prossima stagione ci sarebbe anche il bomber del Napoli : Arek Milik, in questa stagione, si è messo alle spalle i problemi fisici avuti nel passato e ha dimostrato a tutti di essere un bomber di grande valore. Il polacco ha segnato fino a questo momento venti reti stagionali.Le prestazioni del bomber ex Ajax non sono sfuggite nemmeno ad alcuni tra i migliori top club europei. Sulle tracce di Milik, come riporta la testata spagnola ChiringuitoTv, ci sarebbe il Real Madrid di Zinedine ...

Ceballos-Juventus - Dalla Spagna sono certi : vestirà bianconero : CEBALLOS JUVENTUS- Secondo quanto riportato dall’odierna edizione di “El Chiringuito”, la Juventus sarebbe pronta a puntare dritto su Ceballos, centrocampista del Real Madrid, chiuso dalla forte concorrenza in casa spagnola. Il giocatore piace parecchio alla compagine bianconera e Paratici starebbe valutando la possibilità di affondare il colpo in vista dei prossimi mesi. Centrocampista totale, capace […] More