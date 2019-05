huffingtonpost

(Di domenica 5 maggio 2019) A meno di due anni e mezzo dal fallimento del referendum costituzionale del 4 dicembre del 2016 che ne prevedeva l’abolizione, ilneldella politica. Stavolta è il Movimento 5 Stelle che annuncia un disegno di legge per la sua abolizione suscitando la reazione dell’ex ministro per le Riforme Costituzionali Maria Elena Boschi che accusa: “hanno gridato al colpo di Stato quando lo abbiamo proposto noi. Prima ti offendono, poi ti copiano”.Il M5S annuncia una nuova riforma costituzionale per abolire un ente inutile: il. Eppure sono gli stessi che hanno gridato al colpo di Stato quando lo abbiamo proposto noi. Prima ti offendono, poi ti copiano. Chissà se un giorno chiederanno anche scusa.— maria elena boschi (@meb) May 4, 2019L’annuncio arriva dal ministro per i Rapporti con il Parlamento e la Democrazia diretta Riccardo ...

matteorenzi : Pur di andare contro alle scelte del nostro Governo, fanno risorgere le vecchie province. Dopo aver salvato il CNEL… - Mariastellalong : RT @HuffPostItalia: Cnel torna nel mirino, M5S presenta ddl per abolirlo - HuffPostItalia : Cnel torna nel mirino, M5S presenta ddl per abolirlo -