Chelsea | Cahill durissimo attacco contro Sarri | “Non lo rispetto | è stato davvero

(Di domenica 5 maggio 2019) Maurizioex tecnico del Napoli èduramente attaccato dal difensore Garyper la sua gestione dello spogliatoio, ancora bufera: il tecnico non sembra avere l’appoggio dell’intero spogliatoio. Ad attaccare il tecnico è il difensore Gary. Ecco quanto ha dichiarato ai microfoni del Telegraph:“Non ègiusto, non solo nei miei confronti, ma anche con alcuni giocatori che stanno qui da molto tempo e che hanno vinto tanto. Se non giochi per due, tre, quattro partite, puoi pure non dare spiegazioni ma se non giochi per otto o nove gare allora devi spiegare la situazione e dire cosa succede. Ma l’allenatore non l’ha fatto. Ci rende la vita difficile, èingiusto con me e con altri giocatori che hanno vinto il titolo. Per me è difficile portarea qualcuno che non è capace di fare altrettanto. – ...

