Che tempo che fa | la Marcuzzi incanta in bianco E si prende una rivincita sulla Ventura

dilei

(Di domenica 5 maggio 2019) L’occasione che l’ha voluta come ospite è la presentazione del libro “In viaggio con Alessia”, una mini guida alle quattro città più amate dalla conduttrice: Roma, Milano, Londra e Parigi.Sin da piccola, infatti, laha avuto modo di girare il mondo in compagnia della famiglia, conservando poi lo spirito di viaggiatrice anche in età adulta. La passione per le città e le culture straniere, l’attenzione smodata per i ristoranti delle sue mete turistiche e la propensione a dispensare consigli di viaggio, hanno portato la conduttrice a scrivere una guida dettagliata di alcune delle sue città preferite, consentendo così ai lettori di vivere Roma, Milano, Londra e Parigi come fossero AlessiaMa, al di là del libro, Fazio non sembra perdere l’occasione per rifletterecarriera televisiva della conduttrice – la cui apparizione sul piccolo ...

NicolaMorra63 : #Napoli: bimba di 4 anni con polmoni perforati per sparo in piazza. Un morto davanti una scuola tempo fa. Brutalità… - petergomezblog : Rai, presidente Foa: “Compenso di Fazio molto elevato, problema di opportunità Predappio? Un servizio sproporzionat… - rubio_chef : Ci fosse una testata giornalistica che riportasse i fatti per come realmente stanno! Deduco che siete tutti in bust… -