Caso Siri | botta e risposta tra Salvini e Di Maio

lineapress

(Di domenica 5 maggio 2019) Diattaccamentre Dilo difende. Ecco il clima a 48 ore dal Consiglio dei ministri. Si tema per la tenuta dell’esecutivo dopo la tornata elettorale europea. In piu’ ballo, infatti, c’è molto di più che un seggio a Strasburgo. Intanto il clima tra Disarebbe sempre più infuocato dopo l’inchiesta di Report sul sottosegretario ai Trasporti: avrebbe acquistato per la figlia, una palazzina con 585 mila euro provenienti da un mutuo acceso presso una banca di San Marino ed il notaio che ha stipulato l’atto ha segnalato la compravendita come operazione sospetta di riciclaggio.Il sottosegretario è prontamente intervenuto per rimarcare la “regolarita’” della compravendita e annunciando che valutera’ la querela indi un servizio diffamatorio da parte della trasmissione. In suo sostegno c’è ...

petergomezblog : Caso Siri, Salvini: “Il governo arriva fino in fondo. I retroscena di Tv e giornali fuori da realtà. I giornalisti… - NicolaPorro : Caso #Siri governo a rischio? Io continuo a non crederci. #Trump mette 2 miliardi di dollari nelle infrastrutture e… - fattoquotidiano : Di Maio su caso Siri: “Mi meraviglia di tutto questo casino per una poltrona. Si poteva risolvere in due minuti” -