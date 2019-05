Arsenal | Ramsey saluta l' Emirates in lacrime VIDEO

Arsenal - Ramsey saluta l'Emirates in lacrime : Prima di iniziare la nuova avventura alla Juventus, Aaron Ramsey ha detto addio all'Emirates, quello che è stato il suo stadio negli undici anni vissuti con addosso la maglia dell' Arsenal . E non ...

Juve - Ramsey saluta l'Emirates tra le lacrime. L'Arsenal : "Ti diciamo solo grazie" : Tra le lacrime, in mezzo all'affetto della sua gente. Mentre il suo futuro popolo lo aspetta come una cosa preziosa: Aaron Ramsey, bianconero in pectore, ha salutato con grande emozione l'Emirates ...

Ramsey - parla un ex Arsenal : 'Dispiaciuto dall'addio - ma si merita la Juve e CR7' : La Serie A è un buon campionato e la Juve è tra i migliori club d'Europa; in più, giocherà con uno dei giocatori più grandi del mondo, Cristiano Ronaldo.'

Mercato Juve - Ramsey dà l’addio all’Arsenal. Il messaggio di Szczesny : Aaron Ramsey è ai saluti. Lascia l’Arsenal dopo 11 anni per approdare alla Juventus. Il gallese ha postato su Instagram il messaggio d’addio al club: “Mi sento triste perché non potrò più giocare per l’Arsenal e non potrò più dare tutto il mio apporto alla squadra. Non dipende da me, purtroppo, però desidero ringraziare i tifosi per il loro sostegno. Quando sono arrivato ero un ragazzino incostante, me ne vado da uomo, ...

PROBABILI FORMAZIONI Arsenal VALENCIA / Quote : Ramsey e Kondogbia assenti : PROBABILI FORMAZIONI ARSENAL VALENCIA: le Quote. Ecco le mosse dei tecnici per la partita di andata delle semifinali di Europa league, oggi 2 maggio.

Juventus Ramsey - il gallese saluta l’Arsenal : “Un viaggio di 11 anni” : Juventus Ramsey – L’ultima apparizione di Aaron Ramsey con la maglia dell’Arsenal è stata a Napoli, stadio San Paolo, teatro che lo vedrà protagonista “da rivale” nelle prossime stagioni. L’ultimo gol del gallese con i Gunners è stato sempre contro il Napoli, ad Emirates, contro la squadra con la quale si giocherà lo scudetto da […] L'articolo Juventus Ramsey, il gallese saluta l’Arsenal: “Un ...

Arsenal-Valencia - Emery : 'Ramsey ci mancherà - sarà dura non averlo' : Europa League ultimo atto, o quasi. L'Arsenal giocherà contro il Valencia per l'andata delle semifinali di Europa League. Dopo aver eliminato Bate Borisov, Rennes e Napoli, i Gunners sognano un trofeo ...

Stagione finita per Ramsey - infortunio al ginocchio : il futuro juventino saluta Londra - “ciao Arsenal” : Aaron Ramsey si accaserà alla Juventus nella prossima Stagione, l’attuale annata per il centrocampista belga si è conclusa anzitempo Aaron Ramsey ha concluso qui la sua Stagione sportiva con l’Arsenal, l’ultima con la maglia del club londinese prima del trasferimento alla Juventus. Il tecnico dell’Arsenal Unai Emery ha parlato in vista della semifinale di Europa League, spiegando che il calciatore belga non potrà ...

Arsenal - stagione finita per Ramsey : ANSA-AP, - ROMA, 1 MAG - Aaron Ramsey, centrocampista inglese dell'Arsenal che il prossimo anno giochera' per la Juventus, ha chiuso in anticipo la sua stagione in Premier League. Il tecnico dei ...

Arsenal - stagione finita per Ramsey : Aaron Ramsey, centrocampista inglese dell'Arsenal che il prossimo anno giocherà per la Juventus, ha chiuso in anticipo la sua stagione in Premier League. Il tecnico dei Gunners, Unai Emery, lo ha ...

Arsenal - stagione finita per Ramsey : La carriera di Aaron Ramsey all’Arsenal è finita. Il centrocampista gallese, già acquistato dalla Juve, si è infortunato nella gara contro il Napoli. Ramsey ha riportato una lesione al bicipite femorale del ginocchio sinistro. Ad annunciarlo è stato Unai Emery nella conferenza stampa della vigilia della semifinale di andata di Europa League contro il Valencia. SEGUI CALCIOWEB PER LE ULTIME NOTIZIE IN TEMPO REALE Per le squadre ...

Arsenal - stagione finita per Ramsey : si rivedrà con la maglia della Juventus : Quella contro il Napoli allo stadio San Paolo nel ritorno dei quarti di finale di Europa League è stata l'ultima partita di Aaron Ramsey con la maglia dell' Arsenal . È finita anzitempo, infatti, la ...

Ansia Arsenal - l’infortunio di Ramsey preoccupa anche… la Juventus : stagione finita per il gallese? : Uscito dopo mezz’ora di gioco nel corso del match tra Napoli e Arsenal, Ramsey potrebbe aver concluso anzitempo la stagione Brutte notizie per l’Arsenal e, indirettamente, anche per la Juventus. Aaron Ramsey potrebbe aver concluso anzitempo la stagione, l’ultima con la maglia dei ‘Gunners‘ prima di diventare a tutti gli effetti un giocatore bianconero a partire dal primo luglio. Carlo Hermann / AFP Il problema ...

Arsenal - Ramsey ko contro il Napoli : ultima gara con i Gunners? : Nella bella vittoria del San Paolo nella gara di ritorno dei quarti di finale di Europa League contro il Napoli, l'unica nota stonata per l' Arsenal è stata l'infortunio di Aaron Ramsey . Nel corso ...