Non solo Ilva | a Taranto alla scoperta dei libri di mare

Chiusura Rai Movie - Salini : 'Non penalizzeremo il cinema - sarà solo più diffuso sulle reti' : L'Ad della Rai, Fabrizio Salini, ha parlato della Chiusura del canale Rai Movie, intervenendo al festival della Tv di Dogliani: 'Amo il cinema, non lo penalizzeremo assolutamente. Vogliamo dare titoli ...

Calciomercato Juve - Non solo De Ligt : ecco chi potrebbe arrivare in difesa : Calciomercato Juve – Matthijs De Ligt resta in cima alla lista dei desideri della Juventus. Il difensore centrale olandese, giustiziere dei bianconeri nella sfida di Champions League contro l’Ajax, è il primo nome sul taccuino di Fabio Paratici per la prossima campagna acquisti. Scopo dei bianconeri è quello di assicurarsi un difensore centrale di livello e l’olandese sarebbe […] More

Torino - il presidente Cairo ammette : “puniti solo da un gran gol di CR7. Superga? Non erano solo campioni…” : Il presidente del Torino ha partecipato alla cerimonia in ricordo della tragedia di Superga, soffermandosi anche sul match di ieri contro la Juve “Il ricordo del grande Torino è ancora molto vivo. Questa mattina tanti tifosi granata hanno voluto essere qui, al Cimitero Monumentale, per ricordare i caduti di Superga. Andare davanti alle tombe è stato un momento molto toccante, non erano solo campioni che hanno fatto la storia del ...

Noto miliardario compra 7 nuovissimi iPhone al suo adorato cane per Non farlo sentire solo : Il nuovo iPhone è l’oggetto del desiderio per molti tecnofili che si sottopongono a code interminabili pur di mettere le mani sul nuovo smartphone il giorno stesso dell’uscita. Si può quindi capire come non tutti abbiano preso bene che Wang Sicong, figlio del miliardario Wang Jianlin, abbia comprato ben otto iPhone 7s per… il suo cane. Wang Sicong ha anche postato sui social network le foto del cane Coco con i telefoni. Quando gli utenti ...

Roma - Non solo Conte sul taccuino di Pallotta : spunta un altro nome clamoroso per la panchina giallorossa : Stando a quanto riferito dai media francesi, la società giallorossa avrebbe contattato Mourinho per offrirgli la panchina della Roma Non c’è solo Antonio Conte nella lista dei grandi allenatori accostati alla Roma, nelle ultime ore una clamorosa indiscrezione arriva infatti dalla Francia. Stando a quanto scrive L’Equipe, la Roma sta trattando con José Mourinho. AFP/LaPresse Secondo il quotidiano transalpino, lo Special One ...

Balle Spaziali - Marco Travaglio smonta 3 fake news : è vero che i clandestini in Italia sono solo 90mila e Non 600mila? : E’ vero che in Spagna hanno bocciato il sovranismo e il populismo premiando un partito europeista tradizionale, cioè il Partito socialista spagnolo, che vuole lasciare le cose come stanno? E’ vero che i clandestini in Italia non sono 500 o 600mila, come pensava inizialmente Matteo Salvini, ma adesso ha scoperto che sono soltanto 90mila? E’ vero che il reddito di cittadinanza è un flop perché l’hanno chiesto solamente ...

Arriva l’Apocalisse con la fine del mondo il prossimo 17 giugno 2019 : Non solo la profezia di Ezechiele : Di tanto in tanto spuntano in Rete teorie abbastanza bizzarre a proposito della fine del mondo, al punto che in queste ore si torna a parlare di una possibile Apocalisse che sarebbe in programma il prossimo 17 giugno. Ovviamente siamo al cospetto di una bufala, con la teoria del pianeta Nibiru in procinto di passare vicino alla Terra tra pochissime settimane che, ad oggi, non riscontra conferme scientifiche. Insomma, nella settimana in cui hanno ...

Non solo uomini - in centinaia alla sfida per diventare campione di braccio di ferro : Memorial Mario Capra per atleti di tutta la regione. Sabato 4 maggio a Torpè, in Piazza Vittorio Veneto , a partire dalle ore 20:00, si svolgerà l'attesissima Gara regionale di braccio di ferro , ...

Caldara e Non solo : 5 giocatori del Milan che hanno avuto problemi a causa di infortuni : Stagione sfortunata quella di Mattia Caldara, il difensore classe 1994 è arrivato al Milan la scorsa estate nello scambio che ha riportato Leonardo Bonucci alla Juve ma non è praticamente mai sceso in campo a causa dei tanti infortuni. Dopo due fantastiche stagioni disputate con l'Atalanta e condite da 10 gol totali, il giocatore avrebbe voluto confermarsi con una maglia importante come quella del Milan ma per lui è stato un calvario. Debutta ...

Valverde rinuncia al Giro d’Italia - la Movistar : ‘Non è solo l’infortunio’ : Al Giro d’Italia 2019 non si vedrà l’attesa maglia iridata di Alejandro Valverde. Il Campione del Mondo aveva già confermato da mesi la sua partecipazione alla corsa rosa, a cui ha preso parte una sola volta nell’edizione 2016. Negli ultimi giorni, però, il corridore della Movistar ha cominciato a maturare l’idea di cambiare il suo programma e saltare il Giro. Alla base di questa scelta c’è sicuramente l’infortunio occorso durante un allenamento ...

Roma. Ranieri adesso conta solo la squadra - Non l'ego : "Col Genoa mi aspetto una partita difficile, e' una squadra che ha battuto Atalanta, Lazio e Juventus, e noi dovremo essere molto

E’ il mese Rosa! Ciclisti protagonisti al Giro d’Italia - ma Non solo : il calendario di tutti gli eventi sportivi di Maggio : Tanto ciclismo con le sfide al Giro d’Italia 2019 ma non solo: tutti gli eventi sportivi del mese di Maggio E’ arrivato il mese di Maggio: dopo qualche giornata di sole che ha illuso gli amanti del caldo, il maltempo sembra essersi rifiondato sulla nostra terra, incupendo l’atmosfera. Ci pensa però lo sport, a risollevare gli animi delle persone ancora costrette a rimanere chiuse in casa prima di divertirsi nella lunga ...

Playoff NBA – Malcom Brogdon Non recupera per Gara-3 - Antetokounmpo : “fondamentale - ma torni solo se pronto” : Malcom Brogdon non recupera per Gara-3: il playmaker dei Bucks ancora fuori per infortnuio da metà marzo. Antetokounmpo lo aspettare, ma non vuole che venga forzato il suo recupero Malcom Brogdon salterà Gara-3 della semifinale di Conference tra Celtics e Bucks. Il playmaker di Milwaukee é fermo da marzo a causa di un problema al piede che lo ha costretto a saltare le ultime 19 gare. Pur essendo sulla via del recupero, Brogdon verrà ...

Sondaggio Tecné - il flusso in controtendenza che fa godere Salvini : Non solo le Europee - Di Maio spacciato : L'ultimo Sondaggio dell'istituto Tecné, riportato da Italia oggi, registra una tendenza per la Lega in direzione opposta rispetto alle rilevazioni degli ultimi giorni, influenzate delle fibrillazioni all'interno del governo, soprattutto per il caso delle dimissioni del sottosegretario Armando Siri.