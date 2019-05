Non può bastare il tweet francese per prendersi tutto Leonardo

Reja al CorSport : «Il progetto del Napoli si vede. Insigne Non può essere discusso» : Piccola intervista ad Eddy Reja sul Corriere dello Sport. L’ex allenatore del Napoli, attutale ct dell’Albania esordisce parlando del suo arrivo in Albania e dell’importanza di avere una panchina «Mi fa sentire giovane, credo faccia proprio bene alla salute» Alla domanda sul come vede la situazione di insoddisfazione e contestazione che è esplosa a Napoli tra i tifosi e la società «So che qualcuno resta l’amarezza per il ...

Vittorio Feltri risponde a Becchi : 'Matteo Salvini di meglio Non può fare' : Tu affermi che Salvini sbaglia a cavalcare i temi attuali, quelli suggeriti dalla cronaca, e trascura i drammi della economia. Invece ha ragione lui. La gente è attenta al modo in cui reagisce la ...

L'aria Non si può comprare : di Lorenzo Capretta Questo fine settimana ho studiato un argomento molto interessante: il respiro. Argomento piuttosto sottovalutato dalla scienza moderna in ambito medico, nonostante i suoi innumerevoli aspetti positivi. Il respiro è alla base della nostra esistenza in quanto fonte di sostentamento principale: possiamo stare senza cibo ...

Acerbi spiega : «Non puoi dire no alla Lazio : feci una promessa ad Inzaghi» : Acerbi si racconta a Sky Sport: il difensore della Lazio parla del suo primo anno con la maglia biancoceleste

Torino - malato di leucemia Non può essere curato : è straniero e non ha il codice fiscale : Il paziente è un cittadino extracomunitario senza permesso di soggiorno e dunque sena codice fiscale. L'impedimento burocratico poteva costare caro al malato che si era anche aggravato. Alla fine risolto grazie all'impegno dei medici e dell'ospedale. Il caso raccontato dal Presidente dell'Ordine dei Medici ed Odontoiatri di Torino, Guido Giustetto.

Tommaso a 3 anni Non può giocare e parlare : “Come lui solo altre 5 persone nel mondo. Aiutiamolo” : La storia di Tommaso, torinese di 3 anni, che soffre di una malattia talmente rara che solo 6 persone in tutto il mondo ne sono affette. Non può camminare e parlare come i suoi coetanei. La sua unica speranza di sopravvivenza è rappresentata da una clinica di New York, dove dovrebbe essere sottoposto ad esami genetici mirati per una più precisa identificazione della patologia: "Aiutateci a realizzare il sogno di vederlo giocare".

Torino - 14enne Great fa il record italiano di salto con l’asta ma (per ora) non vale : Non può avere ancora la cittadinanza : Il record messo in discussione perché non è cittadina italiana. Questa la storia di Great Nnachi, la 14enne che sabato 27 aprile ha battuto il primato italiano di salto con l’asta tra le cadette (14-15 anni) senza però avere ancora la nazionalità. Come racconta La Repubblica, la giovane atleta è nata a Torino da genitori nigeriani e sabato scorso ha saltato 3,70 metri stabilendo il nuovo primato nazionale a 21 centimetri dal record del ...

Fondi Lega - i giudici dell'appello : 'Il segretario Non può usarli a suo piacimento' : ... più uno stipendio da presidente di partito pari a 450mila euro l'anno come "agibilità politica". Ma di particolare attualità era soprattutto il punto 7 di quella scrittura privata: "Il procedimento ...

STORIA/ Josef Bryks - il cuore Non si può imprigionare : Josef Bryks, 1916-1957, è stato un pilota da combattimento cecoslovacco arruolato nelle riserve della Raf. Questa è la sua STORIA, 1,

Volley - playoff : Conegliano domina gara-1 di finale - Novara Non può nulla : gara-1 della finale Scudetto di Serie A1 di Volley femminile dice con forza Conegliano . La Imoco infatti passeggia in casa di una Igor Novara mai in partita e si impone nettamente per 3-0, 15-25, 20-...

Mattarella : 'Tasse alte - azionare la leva fiscale. Occupazione cresce - ma Non ci può soddisfare' : Il presidente Sergio Mattarella ha deposto una corona di fiori davanti al monumento dedicato ai caduti sul lavoro, posto all'ingresso della direzione generale dell'Inail a piazzale Giulio Pastore a ...