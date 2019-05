In hotel nel convento di Amalfi | infinita bellezza

Ex Miss trovata impiccata nel bagno di un hotel : Il corpo senza vita di Fatimih Davila Sosa, ex Miss Uruguay, è stato trovato in un hotel di Città del Messico. Gli...

hotel strani nel mondo - ora si può dormire in una patata gigante : Se qualcuno avesse mai sognato di dormire in una patata gigante, adesso può farlo davvero. Ha aperto i battenti il Big Idaho Potato Hotel, ricavato appunto in una grossa patata artificiale , adagiata ...

Sri Lanka - in un video i due presunti attentatori nell’hotel Shangri-La. I sorrisi in ascensore prima dell’esplosione : L’emittente televisiva Newsfirst Sri Lanka ha diffuso un video delle telecamere di sorveglianza dell’hotel Shangri-la in cui di vedono i due attentatori pochi minuti prima dell’attacco. I due si incrociano in ospedale e poi si dirigono nella sala da pranzo dove gli ospiti stanno facendo colazione video di Newsfirst Sri Lanka L'articolo Sri Lanka, in un video i due presunti attentatori nell’hotel Shangri-La. I sorrisi in ...

Sri Lanka - nell’attentato morta anche una famosa chef : il selfie nell’hotel poco prima dell’esplosione : In una delle esplosioni che hanno squassato Colombo, la capitale dello Sri Lanka, la mattina di Pasqua, ha perso la vita anche una delle più famose chef del Paese asiatico. Shantha Mayadume si trovava nell’hotel Shangri La quando si è verificato l’attacco che ha coinvolto tre chiese e tre alberghi di lusso provocando oltre 200 morti. Pochi istanti prima della deflagrazione sua figlia Nilanga Mayadume aveva postato un selfie di ...

Pasqua di sangue in Sri Lanka - colpiti hotel e chiese : oltre 200 morti - 35 stranieri | Altre due esplosioni nella capitale : Almeno sei esplosioni in più città del Paese, compresa la capitale, Colombo. I luoghi colpiti sono frequentati anche da turisti stranieri. Al momento sarebbero più di 400 i feriti, secondo bilanci non ufficiali. Sette persone sono state arrestate

Pasqua di sangue in Sri Lanka - colpiti hotel e chiese : oltre 180 morti - 35 stranieri | Altre due esplosioni nella capitale : Almeno sei esplosioni in più città del paese, compresa la capitale, Colombo. I luoghi colpiti sono frequentati anche da turisti stranieri. Al momento sarebbero più di 400 i feriti, secondo bilanci non ufficiali. Mentre non è ancora chiaro il numero dei morti, ma superano i 130.

I Corpi fragili nel primo album dei parmensi hotel Monroe : Prodotto da Twins104/Believe digital nelle scorse ore è uscito il lavoro discografico degli Hotel Monroe dal titolo “Corpi fragili”, contenente

Vercelli : auto in corsa si rovescia nel parcheggio di un hotel e abbatte un palo della luce. Illesa la conducente : ...Vercelli per il Grand Motor Trail 2019 insieme al campione del ciclismo Claudio Chiappucci per consegnare al sindaco la targa di Città dello Sport dell'Associazione delle Capitali Europee dello Sport.

Firenze : Nazareno - poliziotto di 29 anni - si suicida nella sua camera d’hotel : Nazareno Giusti, agente di polizia di soli 29 anni, si è tolto la vita sparandosi alla testa con la pistola d'ordinanza nella stanza del Residence "Il Magnifico" di Firenze dove alloggiava insieme ad altri appartenenti alle forze dell'ordine.Continua a leggere

Justin Bieber : grande paura - una donna irrompe nella sua camera d’hotel : Justin Bieber: paura per il cantante. Una donna fa irruzione nella sua camera di hotel Ultimamente, Justin Bieber si trova al centro del gossip. Dopo la rivelazione sulla sua depressione, i video della sua routine serale e la difesa della moglie Hailey Bladwin, il cantante ha vissuto un momento di vera paura quando una donna […] L'articolo Justin Bieber: grande paura, una donna irrompe nella sua camera d’hotel proviene da Gossip e Tv.

Juve - Ronaldo è sereno : a Lisbona con Georgina nel suo hotel : TORINO - Ronaldo è ancora a Lisbona . L'attaccante della Juve che ieri si è infortunato alla coscia destra con la sua nazionale, è rimasto nella capitale portoghese. Questa mattina ha fatto colazione ...