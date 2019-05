Il cardinale contro Salvini | No a pergamena di benedizione

ilgiornale

(Di sabato 4 maggio 2019) Giuseppe Aloisi IlKrajewski, elemosiniere del Vaticano, ha spiegato perché non è possibile concedere alapapale in forma diIlKonrad Krajewski, elemosiniere del Vaticano, ha parlato dell'ipotesi di concedere una pergamenza dia MatteoL'arcivescovo polacco è stato insignito della porpora durante l'ultimo Concistoro voluto da papa Francesco. É, tra gli ultimi cardinali creati dal pontefice argentino, uno dei nomi più in vista e citati, pure per lo specifico compito che svolge da qualche anno in Santa Sede. La sua opinione non è dunque accostabile a quella di un ecclesiastico comune. Krajewski non sembra aver specificato in maniera dettagliata il motivo per cui il leader del Carroccio non è nella posizione di ricevere unapapale, ma si può immaginare che uno dei problemi sia rappresentato ...

cardinale_anna : RT @LGmarangon: #4maggio22giorni1Europa 22 giorni per votare una Europa forte e unita. Andate a votare e #facciamoVOTARE Il vostro voto… - maurocardinale : ?? L'ultimo atto del Girone B di Serie C2 è quello annunciato: l'Aradeo (2°) contro il New Team Putignano (3°), dopo… - nerillasss : RT @giotonel39: obama e clinton, tristi figuri! Cardinale contro il politically correct di Obama e Clinton -