Filippo Bisciglia fa una rivelazione su Temptation Island 2019

lanostratv

(Di sabato 4 maggio 2019)anticipazioni, parla: “Non vedo l’ora”sta finalmente tornando sul piccolo schermo degli italiani. Ad annunciarlo è il conduttoreche sui social ha condiviso uno scatto che lo immortala nell’ormai famosa isola delle tentazioni.Ci sono palme, spiaggia, sole, mare e… un falò pronto ad accendersi. Non vedo l’ora… Giugno si avvicina.Ha scritto il conduttore, ricordando ai telespettatori che molto presto potranno assistere alle nuove avventure delle coppie che quest’anno sceglieranno di mettere a dura provo il loro amore. Dalle anticipazioni di, purtroppo, non si è ancora venuto a conoscenza dei nomi delle coppie che prenderanno parte alla trasmissione nel corso di questo. Anche se, quasi sicuramente, rivedremo qualche volto proveniente da Uomini e ...

angiuoniluigi : RT @TweetNewsIta: Le selezioni per il reality avverranno alla presenza del conduttore Filippo Bisciglia, casting in Slovenia per un importa… - TweetNewsIta : Le selezioni per il reality avverranno alla presenza del conduttore Filippo Bisciglia, casting in Slovenia per un i… - GynkhoByloba : @GeenaLeMon si quella che sta con Filippo Bisciglia che lui era andato a riprendersi durante la talpa perché moriva… -