Briatore | Il reddito di cittadinanza è una caz

(Di sabato 4 maggio 2019) “Ildiè una cazzata”. Flavioboccia la misura voluta dal governo per favorire l’occupazione. A margine della 69esima assemblea di Federalberghi, afferma che “ci vorrebbero dei contratti stagionali” che permettano agli imprenditori di “sostituirsi al governo. Se il governo dà a un dipendente 700 euro didiper non far niente bisognerebbe - suggerisce - che si desse la possibilità agli imprenditori di pagare la stessa cifra, gestire il lavoratore per aiutarlo a crescere e poi se è bravo assumerlo”. “Viviamo sempre sulle sussistenze, siamo un Paese che vive di sussistenza, ma per vivere di sussistenza devi pagare, e i soldi non ce l’hanno”, dice l’imprenditore.“La gente ha bisogno di lavorare, i ragazzi vogliono lavorare. ...

