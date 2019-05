ALTRI QUATTRO AUSILIARI DEL TRAFFICO A MARSALA

Multata sul bus Tiemme a 84 anni : "Ticket scaduto". Era vecchio ma ne aveva ALTRI quattro : Linea dura sulle linee Tiemme. È proprio il caso di dirlo dopo l'ennesima operazione dei solerti controllori dell'azienda di trasporti di Arezzo, Siena, Grosseto e Piombino. Premessa necessaria: la ...

Salvini-Di Maio prove di pace : avanti ALTRI QUATTRO anni : Il governo andrà avanti? 'Chiedete agli amici cinquestelle', risponde il ministro dell'interno Matteo Salvini. 'Mi sono impegnato a non rispondere più alle provocazioni - ha aggiunto il vicepremier ...

Inquinamento Taranto - atteso Di Maio con ALTRI QUATTRO ministri. Con gli ambientalisti parlerà di ex Ilva : Tavolo istituzionale con cinque ministri, mercoledì 24 aprile, a Taranto, per il Contratto istituzionale di sviluppo, Cis,. Oltre al vicepremier e ministro dello Sviluppo economico, Luigi Di Maio , ...

Salvini attacca Raggi e difende Siri - poi lapsus : “Nessuna crisi - troppe cose da fare. Il governo va avanti ALTRI QUATTRO mesi” : “Non c’è nessuna crisi, abbiamo troppe cose da fare, non perdiamo tempo. Dobbiamo ridurre le tasse e l’Iva. Siri è tranquillo, anche io”. Così Matteo Salvini, prima dell’incontro con Eduardo Bolsonaro. “La Raggi? Non ho tempo di rispondere agli insulti, mi dispiace come è ridotta Roma. Il Salva-Roma? C’è un sindaco che dice a un collaboratore di non avere il controllo della città: ...

La rete Amazon in Italia : 5.600 addetti in 23 centri. Nel 2020 ALTRI QUATTRO siti : Sono almeno quattro i poli logistici che Amazon, attraverso general contractor che forniscono soluzioni chiavi in mano, sta realizzando in Italia. Tra questi c’è quello che si preannuncia essere il più grande della Penisola per la società di Bezos. Nasce a Colleferro, nei dintorni di Roma, e i numeri del progetto sono impressionanti...

Di Maio : 'Questo Governo durerà ALTRI QUATTRO anni' : 'Questo Governo durerà altri quattro anni. Abbiamo portato a casa delle battaglie nel primo anno ma ora dobbiamo ragionare a trent'anni. Si dovrà dire che questo processo lo ha avviato il M5S al ...

