Uomini e Donne | Angela chiude l' esterna con Fabrizio per vedere Luca | il ragazzo lascia

blogo

(Di venerdì 3 maggio 2019), dopo aver inseguito Alessio, è tornata in studio, senza essere riuscita a recuperare il giovane."Io non so che fare, sono in difficoltà. Anche io mi trovo in una situazione difficile, non solo loro"l'conper: illo studio 03 maggio 2019 15:37.

TeresaBellanova : Il #GovernoDelCambiamento taglia 100milioni al #BonusCultura. Si delinea ogni giorno di più il cambiamento che ques… - amnestyitalia : Chiediamo di sospendere la consegna di navi che potrebbero essere usate per intercettare donne, uomini e bambini in… - IsraelinItaly : #WeRemember In Israele inizia stasera la Giornata della Memoria della #Shoah, per commemorare i 6.000.000 di uomini… -