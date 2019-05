Una mod di Sekiro | Shadows Die Twice trasforma uno dei boss in Shrek

Avengers Endgame : Dwayne Johnson si congratula a modo suo e sollecita Una cena con Kevin Feige : Nel trionfo che Avengers Endgame ha ottenuto in tutto il mondo, alle lodi e alle congratulazioni per il risultato storico al box office del cinecomic Marvel non potevano mancare certo quelle del più entusiasta e social degli attori americani: Dwayne "The ...

Tre registe protagoniste al Trento Film Festival con le pastore - Una scomoda storia d'Italia e terre coltivate nel deserto : Storie di ordinaria realtà . Storie di questo mondo, al Trento Film Festival con registe italiane. Il Film in concorso " In questo mondo ", della regista, architetto paesaggista Anna Kauber , mette in primo piano le pastore che lavorano dal nord al sud d'Italia. E sono tante. Il sommerso prende luce ed anima con ironia femminile ,...

Usa - rivista dedica copertina a Una modella in hijab. È polemica : ... 'mi ha profondamente inorgoglita ed è stato un gesto di coraggio contro tutte le barriere che ancora caratterizzano il mondo della moda e la società Usa. Il mio servizio fotografico insegna a tutti ...

Una modesta proposta per rendere Facebook più etico : le dimissioni di Zuckerberg : Mark Zuckerberg, fondatore di Facebook (Getty Images) Che Facebook abbia bisogno di diventare qualcosa di diverso è evidente. Il social network fondato da Mark Zuckerberg da quasi due anni passa da una crisi di credibilità all’altra: dallo scandalo di Cambridge Analytica al furto di milioni di password lasciate in chiaro su server non ben protetti (adesso anche di Instagram). E poi le lotte interne, le manipolazioni da parte di potenze ...

Grazie ad Una mod - Mortal Kombat 11 può ora essere giocato completamente a 60 fps : Mortal Kombat 11 è disponibile da circa una settimana ed ha conquistato pubblico e critica, tuttavia molti giocatori PC hanno storto il naso davanti alla scelta (da parte degli sviluppatori) di bloccare il frame rate a 30 fps, durante momenti specifici come le intro e le fatality. Davvero un peccato, considerando che per il resto (e su tutte le piattaforme) il gioco gira a 60 fps.Come riportano i colleghi di Eurogamer.net, il modder Endri Lauson ...

Uno streamer di Minecraft muore dopo Una run durata 5 anni nella modalità Hardcore : Lo streamer di Phiza è in questo momento noto per un record peculiare: la run più lunga di Minecraft nella modalità Hardcore.Come riporta PCgamer, lo streamer ha concluso una run della durata di ben 5 anni nella famigerata modalità, e se non fosse stato per uno zombie infuocato la partita sarebbe ancora in corso.In particolare, lo streamer stesso ha ammesso di essere morto in una maniera piuttosto sciocca: entrato in una grotta, un mini-zombie ...

San Giorgio 2019 a Modica : Una festa siciliana : San Giorgio 2019 a Modica: la festa di tutto il territorio. Ieri sera ha chiuso con grande stile e con lo straordinario gioco pirotecnico l'edizione

Silent Hill 2 : Enhanced Edition è Una raccolta di mod che migliorano definitivamente il gameplay del gioco su PC : Secondo quanto riportato da Eurogamer, un gruppo di sviluppatori e modder si è unito per creare una versione migliorata di Silent Hill 2 per PC.Silent Hill 2: Enhanced Edition viene descritto come una raccolta di mod che vanno a migliorare il gameplay del gioco. Queste mod riguardano sia ovviamente il comparto grafico, quello sonoro e si incentrano a correggere inoltre una serie di bug. Tra le aggiunte importanti sottolineiamo la presenza di una ...

Una mod trasforma il Grande Serpente di Sekiro : Shadows Die Twice nel trenino Thomas : Un altro giorno, un'altra mod di Thomas the Tank Engine - questa volta, per la versione PC di Sekiro: Shadows Die Twice.Mentre abbiamo già visto il terrificante volto di Thomas apparire in una serie di luoghi inaspettati - tra cui Fallout 4 e il remake di Resident Evil 2 - ora interpreta il ruolo del Great Serpent in Sekiro.La mod - chiamata Thomas the Snake Engine, naturalmente - è ora disponibile tramite Nexus Mods (grazie, PCGN).Leggi altro...

Un modello 26enne è morto per un malore durante Una sfilata della settimana della moda di San Paolo - in Brasile : Un modello brasiliano è morto dopo aver avuto un malore mentre sfilava per il marchio di moda Ocksa sabato, durante la settimana della moda di San Paolo. L’uomo si chiamava Tales Soares e aveva 26 anni; è morto dopo essere stato portato

