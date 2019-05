ilfattoquotidiano

(Di venerdì 3 maggio 2019) Dall’anno scolastico 2019/2020 asi studierà anche ladel contrasto del fenomeno mafioso. La madrina di questa proposta, approvata nell’ambito della legge sull’introduzione dell’educazione civica, è ladel M5s Dalila. L’insegnamento dellafatto nellaprimaria, secondaria di primo e secondo grado einserito nel monte ore complessivo previsto per le competenze relative all’area storico – sociale di “Cittadinanza e Costituzione”.“Gli studenti nati negli anni 1990 – 2000 – spiega l’onorevole– non conoscono, se non in maniera superficiale lo sviluppo del fenomeno mafioso negli anni e, dunque, faticano a delinearne l’evoluzione in un quadro oggettivo e informato. Non avendo vissuto in maniera cosciente le tensioni originate dalle stragi di Capaci, Palermo, Firenze e dalle tante altre che hanno funestato il ...

TIM_music : La loro storia d'amore è nata tra 'i banchi di scuola' di #Amici17 ed ora viene consolidata con un duetto davvero s… - TutteLeNotizie : Scuola, la storia dell’Antimafia sarà nel programma. La deputata M5s Nesci: “Così si… - LuigiGuastalla : A scuola con De Gregori e Bob Dylan/ Le canzoni per insegnare la storia di oggi -