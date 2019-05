Scoperto uno dei più grandi segreti dei dinosauri | ecco come hanno imparato a volare

Archeologia - uno studio avrebbe Scoperto una nuova regina egizia : Uno studio condotto all'Università del Québec a Montréal ha rivelato che probabilmente fra la morte di Akhenaton e l'ascesa al trono di Tutankhamon ci furono due misteriose regine, e non solamente una, che avrebbero governato insieme il regno egiziano. L'ipotesi sarebbe altamente rivoluzionaria, dal momento che non si era mai prospettato un caso di 'diarchia' nell'Antico Egitto. Le ultime scoperte di numerose necropoli hanno contribuito ad una ...