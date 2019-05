Pechino | una app per il Grande Fratello cinese

Libia - Conte incontra Putin a Pechino : «Lavorare insieme a una soluzione» : Lavorare «insieme» a una «soluzione» della crisi libica. È quanto il presidente del Consiglio Giuseppe Conte ha chiesto in un colloquio «fitto e intenso» al...

Pechino e l’Africa - non solo investimenti statali : un milione di cinesi tenta fortuna nel terzo mondo con aziende private : L’Africa di oggi come la Cina di Deng Xiaoping. Per centinaia di migliaia di cittadini cinesi, il continente più giovane del mondo possiede le stesse potenzialità della Repubblica popolare agli albori delle riforme economiche degli Anni 80. Secondo il Financial Times, sono circa un milione i cinesi ad aver tentato fortuna nel continente, attirati dalle condizioni di business più vantaggiose rispetto a quelle offerte oltre la Grande ...

Pechino Express - Costantino Della Gherardesca : "Non ho avuto notizia di una sostituzione". Freccero : "Farò il nome di Simona Ventura all'ad Salini..." : Carlo Freccero, direttore di Rai 2, in un'intervista recentissima rilasciata al settimanale Oggi, ha sganciato un'altra bomba delle sue.Simona Ventura, dopo l'esperienza alla conduzione di The Voice of Italy, il talent show ai nastri di partenza che segnerà ufficialmente il suo ritorno in Rai, prenderà in mano anche le redini di Pechino Express, l'adventure-game condotto da Costantino Della Gherardesca.prosegui la letturaPechino Express, ...

Una Ferrari d'epoca al rally Pechino-Parigi : Era il 10 Giugno 1907 quando, alle ore 8.00 del mattino, prese il via una delle più grandi e prestigiose gare automobilistica di tutti i tempi: la Pechino-Parigi. L’Italia era rappresentata dal Principe Scipione Borghese affiancato dal giornalista Luigi Barzini e dallo chaffeur Ettore Guizzardi, che partecipavano al volante di una Itala 35/45 HP. ANTONIO_MocchettiDopo 16.000 chilometri di strade impervie e sconosciute, più adatte agli zoccoli ...

La Bundesliga sbarca in Cina - aperta una sede a Pechino : Bundesliga Cina – La DFL (Deutsche Fußball Liga) ha aperto la sua nuova sede a Pechino, capitale della Cina. Con la nuova filiale, la DFL mira a stabilire un contatto diretto con i tifosi e i partner calcistici all’interno del paese più popoloso al mondo, sfruttando la grande popolarità del pallone in Cina. Una delle […] L'articolo La Bundesliga sbarca in Cina, aperta una sede a Pechino è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio ...

Pechino-Parigi su una Ferrari da rally fra montagne e deserti : Ma nel mondo del rally, per fare un esempio, c'è il precedente celebre della 308 Gtb del Gruppo B. Il mezzo che parteciperà alla Pechino-Parigi è del 1975, anno limite per l'iscrizione. Nella cura ...

Italia-Cina - Conte : "Per noi è una grande occasione. Sarò a Pechino il 26 e 27 aprile" : Il Presidente del Consiglio Giuseppe Conte si è detto molto soddisfatto per l'incontro "proficuo" avuto con il Presidente cinese Xi Jinping e ritiene che la firma del Memorandum e l'intensificazione dei rapporti con la Cina sia per l'Italia una grande occasione, infatti ha scritto:"Italia e Cina sono legate da quindici anni da un Partenariato strategico globale e nel 2020 celebreremo 50 anni di relazioni diplomatiche. Rapporti ...

Incontro Italia-Pechino - si studia la possibilità di far giocare una gara ufficiale in Cina. Ma la Figc frena : Il presidente della Figc Gabriele Gravina in una intervista ai microfoni di Rai Sport mette a tacere le indiscrezioni sulla possibilità di far disputare delle gare della Serie A in Cina. "Con la Cina ...

Incontro Italia-Pechino - si studia la possibilità di far giocare una gara ufficiale in Cina : Non solo partite e sviluppo del calcio, ma anche diritti tv: l'accordo tra Pechino e calcio italiano - di casa in Cina, con Fabio Cannavaro successore di Marcello Lippi sulla panchina di ct - avrà ...

Serie A Cina - una partita del prossimo campionato a Pechino : Serie A Cina – Una partita di una prima giornata di Serie A da giocare in Cina a Pechino. E’ questo l’oggetto dell’accordo pluriennale su cui lavorano i vertici del calcio italiano con China Media Group, principale gruppo media cinese. Serie A Cina, incontro con Xi Jinping Del progetto si discuterà domenica 24 marzo nel […] L'articolo Serie A Cina, una partita del prossimo campionato a Pechino proviene da Serie A ...