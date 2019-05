‘Onore ai caduti di Superga’ | lo striscione dei tifosi della Juve FOTO

calcioweb.eu

(Di venerdì 3 maggio 2019) ‘Onore aidi Superga’. E’ losrotolato daintus durante il derby valido per il campionato di Serie A contro il Torino. Il gesto è stato apprezzato dal resto dello stadio. Domani ricorre il 70° anniversariotragedia del Grande Torino. La partita si è conclusa sul risultato di 1-1, Cristiano Ronaldo ha risposto al centrocampista Lukic, beffa nel finale per il Torino che accarezzava il colpo Champions League.ntus-Torino 1-1, le pagelle di CalcioWeb: per i bianconeri si salvano solo Spinazzola e RonaldoCurva Sud: “Onore aidi Superga”. #Toro ⁦@CorriereTorino⁩ pic.twitter.com/1CpWDzrwZw— Massimiliano Nerozzi (@MaxNerozzi) 3 maggio 2019CalcioWeb, le ultime notizie e gli aggiornamenti sul calcio italiano ed esteroL'articolo ‘Onore aidi Superga’: lo ...

romeoagresti : La Curva Sud espone uno striscione che recita “onore ai caduti di Superga” ?????? #JuveToro @GoalItalia - Eurosport_IT : 'Onore ai caduti di Superga' ???????? Lo striscione più bello esposto in #JuveToro ? - MatteoPedrosi : Un ringraziamento particolare ai tifosi bianconeri che hanno esposto lo striscione 'Onore ai Caduti di Superga' ??.… -