Molestava ragazze minorenni su autobus | arrestato 83enne

romadailynews

(Di venerdì 3 maggio 2019) Roma – I Carabinieri della Stazione Roma San Giovanni hanno messo la parola fine a quello che era diventato un vero e proprio incubo per leche sono solite prendere l’per recarsi da casa a scuola, da e verso il quartiere San Giovanni. Al termine di una delicata indagine, diretta dal pool della Procura della Repubblica di Roma coordinato da Maria Monteleone, il gip del Tribunale di Roma ha emesso un’ordinanza che dispone la misura cautelare degli arresti domiciliari per unromano accusato di violenza sessuale. L’uomosessualmente ragazzinesuglilinea 51, 85 e 87.Decisivo per le indagini dei Carabinieri della Stazione Roma San Giovanni, oltre i servizi di osservazione ed i riconoscimenti fotografici, un selfie, che ritrae il maniaco, scattato da una studentessa quattordicenne, subito dopo aver subito la ...

CasilinaNews : San Giovanni, 83enne molestava ragazze sul bus: in manette il maniaco della tratta San Giovanni-Colosseo… -