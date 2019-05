Milano | striscione per Mussolini | scattano 8 Daspo

Milano : Sala - 'furioso per parte politica che tollera striscione Mussolini' : Milano, 2 mag. (AdnKronos) - "Io sono furioso per quello che è successo a Milano con lo striscione inneggiante a Mussolini e sono furioso perché una parte della politica tollera queste cose". Così il sindaco di Milano Giuseppe Sala interviene alla trasmissione 'Tribù' di Sky Tg24, sul recente episod

Striscione a favore di Benito Mussolini - nove i DASPO emessi dal Questore di Milano per i tifosi della Lazio : Sono nove i tifosi colpiti dal provvedimento di DASPO per lo Striscione esposto a Milano inneggiante a Benito Mussolini Il Questore di Milano Sergio Bracco ha emesso martedì 30 aprile nove provvedimenti DASPO a carico di altrettanti soggetti appartenenti al sodalizio ultras laziale degli “Irriducibili”, 8 dei quali nella giornata del 24 aprile, prima della partita di calcio di Coppa Italia tra Milan e Lazio, avevano esposto in ...

Milano - striscione in onore di Benito Mussolini : 8 daspo a ultras della Lazio : Avevano esposto uno striscione vicino a piazzale Loreto, alla vigilia del 25 aprile, sul quale c’era scritto “onore a Benito Mussolini”. Identificati e denunciati, 8 ultras della Lazio sono stati nel frattempo raggiunti da altrettanti daspo disposti dal questore di Milano, Sergio Bracco. Sono tutti appartenenti al gruppo Irriducibili, che ‘controlla’ la curva biancoceleste. Approfittando della semifinale di ritorno ...

La vergogna di ieri a Milano - e quella di oggi a Roma : 'Mai più antifascismo' - striscione di Forza Nuova al tribunale : Questa mattina a Milano è stata ritrovata bruciata la corona posta in memoria del partigiano Angelo Ciocca. Un altro sfregio alla liberazione dopo l'adunata fascista di ieri. Adunata difesa oggi nella ...

Striscione fascista : 29 identificati e 9 denunciati a Milano : Saluti romani e inni fascisti, il bliz potrebbe essere opera di ultrà di estrema destra della Lazio a Milano per la partita contro il Milan Segui su affaritaliani.it