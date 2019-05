Jessica Morlacchi | la lotta contro la depressione | “Sono molto più forte io”

Jessica Morlacchi/ 'Ho sofferto di depressione e agorafobia. Oggi sono rinata' : Jessica Morlacchi intervistata a La Vita in diretta. 'Ho sofferto di attacchi di panico, Oggi sono rinata anche grazie a Red Canzian'

Jessica Morlacchi "chiusa in casa per paura"/ Video - attacchi d'ansia dell'ex Gazosa : Jessica Morlacchi ex dei Gazosa si racconta a Tv2000: i suoi attacchi di ansia e panico che l'hanno costretta in casa per anni

Jessica Morlacchi - l'appello a Detto Fatto : "Voglio il grande amore" : Jessica Morlacchi, ospite a Detto Fatto, rivela di voler trovare il grande amore Jessica Morlacchi, ex voce dei Gazosa e reduce dal successo di Ora o mai più di Amadeus, è stata ospite di Bianca Guaccero a Detto Fatto. La cantante è entrata in studio tra gli applausi del pubblico e tra i complimenti dell'amica

Red Canzian - il saluto a Riccardo Fogli e il rapporto con Jessica Morlacchi : Red Canzian a Domenica In: Mara Venier propone di salutare Riccardo Fogli all'Isola dei Famosi Un brevissimo saluto quello di Red Canzian a Riccardo Fogli durante la sua intervista a Domenica In. Qualche fan sui social chiedeva di assistere a dei saluti da parte del cantante nei confronti del collega che si trova attualmente all'Isola

Domenica In - Jessica Morlacchi in lacrime dopo la dedica dei Gazosa : Un momento molto emozionante per Jessica Morlacchi ospite della puntata di ieri 11 marzo di Domenica In. La seconda classificata di Ora o mai più non è riuscita a trattenere le lacrime quando Mara Venier le ha mostrato il videomessaggio di auguri che le hanno dedicato gli ex membri dei Gazosa, la st