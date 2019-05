gossipetv

(Di venerdì 3 maggio 2019): Sky conferma la quinta stagione La quarta stagione diè arrivata al suo termine ma già adesso, con certezza, possiamo dirvi che ci sarà anche una quinta stagione della serie. A confermalo, prima ancora che gli ultimi episodi di4 andassero in, è stata proprio la rete Sky.L'articolo5 siinproviene da Gossip e Tv.

carmenFashionCr : Gomorra 5 si farà: anticipazioni e quando andrà in onda - artvklaus : RT @AbateCapitano: La Juve un gol non lo fa e non lo farà ma non perché non ci riesce. Ma perché non lo vuole fare. Guardatevi Gomorra o us… - JustMissEly : Quindi Gomorra 4 più film di Ciro l'immortale che farà da ponte alla 5°stagione. Praticamente il Marvel Universe. #Gomorra4 -