Genoa | i tifosi annunciano contestazione

Contestazione tifosi Genoa - confronto con Preziosi : decisa contestazione ad oltranza : Prosegue il momento delicato in casa Genoa, con la spaccatura ormai evidente tra i tifosi e il Presidente rossoblu Enrico Preziosi. Emergono delle novità in seguito ad un assemblea pubblica di ieri sera a cui hanno partecipato migliaia di supporters. Questa la decisione. contestazione ad oltranza sino a fine stagione, rinnovo degli abbonamenti senza entrare allo stadio anche nel prossimo campionato per non perdere la prelazione. Invito a ...

Genoa - nuova protesta : tifosi fuori dallo stadio contro la Spal : Il campionato è entrato nella sua fase finale e inizia a sentirsi sempre più forte la pressione per le squadre che che hanno la necessità di ottenere punti preziosi per garantirsi la permanenza in Serie A. Tra queste c’è il Genoa, reduce dalla sconfitta contro il Torino e in una situazione che lascia poco tranquilli. […] L'articolo Genoa, nuova protesta: tifosi fuori dallo stadio contro la Spal è stato realizzato da Calcio e Finanza ...

Genoa - lo sciopero dei tifosi continua : i dettagli : I tifosi del Genoa continueranno la propria crociata anche nella gara di Ferrara contro la Spal sciopero dei tifosi del Genoa che non seguiranno la squadra in trasferta contro la Spal a Ferrara proseguendo la protesta dopo la sfida casalinga con il Torino. I gruppi organizzati della Gradinata Nord e l’Associazione Club Genoani lo hanno annunciato in un comunicato. “Domenica 28 aprile anche in occasione dell’incontro ...

Tifosi Genoa sotto Nord - no allo stadio : GENOVA, 20 APR - Un centinaio di Tifosi del Genoa si è radunato sotto la gradinata Nord, cuore del tifo rossoblù, in segno di protesta contro la gestione del club da parte del presidente Enrico ...

“Sciopero del tifo” - un centinaio di tifosi del Genoa davanti allo stadio | : Dopo il corteo in direzione del Ferraris, i supporter rossoblù si sono messi a presidiare i varchi di accesso alla Gradinata Nord

Genoa - spettro retrocessione : tifosi verso lo sciopero : Siamo ormai arrivati allo sprint finale di questo campionato e tutte le squadre sono chiamate all’ultimo sforzo per raggiungere i propri obiettivi. Tra questi c’èil Genoa, protagonista finora di una stagione caratterizzata da troppi alti e bassi e ancora non sicuro della permanenza in Serie A. Il malcontento dei tifosi, intanto, si fa sempre più […] L'articolo Genoa, spettro retrocessione: tifosi verso lo sciopero è stato ...

Genoa : incubo serie B - sciopero tifosi : ANSA, - GENOVA, 19 APR - Torna l'incubo della serie B e i tifosi del Genoa scioperano. La sfida di domani al Ferraris tra il Genoa in caduta libera e il Torino lanciato verso l'Europa è diventata ...

Genoa - Prandelli 'Feriti ma vivi - riconquisteremo i tifosi' : GENOVA - Tra la sconfitta nel derby e l'annunciata contestazione con i tifosi che non entreranno al Ferraris, Cesare Prandelli prova a concentrarsi sul Torino, l'avversario di domani. 'Non possiamo ...

Genoa-Torino - Prandelli in conferenza : “lo sciopero dei tifosi? Penso solo alla partita” : Vigilia di campionato per il Genoa che affronta il Torino, sfida che rischia di disputarsi in uno stadio semivuoto, i tifosi Grifoni diserteranno il “Ferraris” come protesta nei confronti di Preziosi. “Non tocchero’ l’argomento relativo alla tifoseria in questo momento – dichiara Cesare Prandelli in conferenza stampa – Perche’ devo pensare alla squadra e alla partita, che e’ determinante. Il ...

Serie A Genoa - Bessa : «Protesta dei tifosi col Torino? Dispiace» : GENOVA - "Ci dispiace perché alla fine ritengo che essere uniti ci dia più forza. Ma è il loro modo di protestare pacificamente, ovvio che preferirei averli sempre al campo. Dobbiamo prenderne atto e ...

