Fubini confessa di aver nascosto la notizia dei bimbi morti in Grecia La verità viene a

(Di venerdì 3 maggio 2019) Scriveva Seneca che la, anche se sommersa,presto o tardi a galla. E così è stato anche in questo caso.Federico, vicedirettore del rotocalco turbomondialista Il Corriere della Sera, ha fatto candidamente questa incredibile confessione nel corso di un’intervista televisiva ai microfoni di Tv2000 minuto 17: “In700 neonati in più per la crisi. Ma hola”.ha ammesso dicensurato taleper non incoraggiare gli euroscettici e i partiti sovranisti. Insomma, per garantire la tenuta dell’ordine eurocratico della Ue, innalzato panglossianamente dai padroni del discorso (sempre a completamento del rapporto di forza dominante) a meilleur des mondes possibles. “Faccio una confessione – ha placidamente asseritoa Tv2000, riferendosi alla– c’è un articolo che non ho voluto scrivere sul Corriere della Sera”. Se ...

