Di Maio su Virginia Saba | ' Operazione mediatica? Io ho trovato l' amore'

Di Maio : "Io e Virginia siamo innamorati. Figli? Si vedrà" : Lilli Gruber provoca, Luigi Di Maio risponde. A Otto e mezzo il vicepremier parla della sua storia d'amore con Virginia Saba e replica alle provocazioni della conduttrice, che ipotizza una "operazione mediatica" in vista delle elezioni."Nel caso di Virginia è stato detto di tutto, qualcuno l’ha definita strumento elettorale", ha affermato l'esponente dei Cinque Stelle. "Ho 32 anni, ho avuto la fortuna di trovare l’amore nonostante una ...

Luigi Di Maio scarica Virginia Raggi - troppi guai a Roma : la frase con cui la umilia : Mercoledì, l'ultimo attacco di Matteo Salvini a Virginia Raggi, bollata ancora una volta come un'incapace. A stretto giro di posta la timida risposta di Luigi Di Maio: "Come commento il nuovo attacco di Salvini alla Raggi? Mi ha stancato questa lite permanente tra un membro del governo e il sindaco

Matteo Salvini - nuova bordata contro Virginia Raggi. Luigi Di Maio vacilla : "Sono stanco" : No, la notte non ha portato la tregua. Dopo le bordate e gli scontri furibondi in Consiglio dei Ministri, Matteo Salvini e Luigi Di Maio continuano a massacrarsi anche il mattino successivo. Le posizioni? Sempre le stelle: il leghista che smonta il salva-Roma (dopo averlo stralciato) e il grillino c

Virginia Raggi dichiara la totale fiducia in Di Maio per i fondi su Roma (VIDEO) : Virginia Raggi e la fiducia su Luigi Di Maio ‘L’ex ministro Carlo Calenda aveva voluto in qualche modo far entrare all’interno del perimetro Mise questo progetto di Fabbrica Roma e noi abbiamo chiaramente accettato, perché come abbiamo sempre detto, il dialogo interistituzionale è il miglior modo per far funzionare le cose. Lì le cose non … Continue reading Virginia Raggi dichiara la totale fiducia in Di Maio per i fondi ...

Sub in Sardegna con Virginia Saba! Relax pasquale per Luigi Di Maio : Giornata di riposo e Relax per il leader M5S Luigi Di Maio, sub in Sardegna. Per il vicepremier nessuna dichiarazione politica, tranne che per il cordoglio alle vittime dello Sri Lanka, solo un'immagine con la muta da sub che arriva dalla Sardegna dove è andato con la fidanzata, la giornalista sarda Virginia Saba : "Buona Pasqua a tutti, state con le persone che vi fanno stare bene e fatele stare bene a vostra volta. Un saluto dagli splendidi ...

Virginia Saba e le foto sexy : 'Quegli scatti erano rubati'. L'ira della fidanzata di Di Maio : ... senza autorizzazione, siano giunte fino ad una redazione di un settimanale focalizzato principalmente sul 'gossip' e la 'cronaca rosa' e oggetto di disinvolta pubblicazione, con totale disinteresse ...

FIDANZATA DI Maio DIFFIDA 'CHI'/ Virginia Saba - 'pubblicate foto intime e private' : Virginia Saba DIFFIDA Chi: il settimanale di Alfonso Signorini ha pubblicato dei vecchi scatti della FIDANZATA di Luigi Di MAIO senza chiederne il consenso.

Luigi Di Maio massacra Virginia Raggi in privato : "Con lei sempre così" - sindaca a rischio : In pubblico, nel giorno dell'indagine su Armando Siri, Luigi Di Maio picchia durissimo contro la Lega, contro il sottosegretario e contro Matteo Salvini, mettendo a serissima crisi il governo pur di recuperare un briciolo di consenso (impresa impervia, per questo M5s). Ma in privato, almeno secondo

Vittorio Feltri : 'Luigi Di Maio pare un topo. Così...'. Sorci capitali - massacra pure Virginia Raggi : ... come fanno i matematici a stabilire che a Roma bazzicano 6 milioni di Sorci? Chi li ha contati? E chi ha contato quelli del capoluogo lombardo? La statistica è una scienza, d' accordo, ma a volte si ...

Vittorio Feltri : "Luigi Di Maio pare un topo. Così...". Sorci capitali - massacra pure Virginia Raggi : Allarme topi. Dicono ce ne siano troppi a passeggio per Roma, dove si trovano a loro agio, rassicurati dalla signora sindaco Raggi che li ospita graziosamente, guardandosi dal rendere loro una vita agra. Girano di qua e di là a caccia di cibo tra le montagne di pattume che adornano la Città eterna.

DI Maio avrebbe insultato un direttore di giornale dopo le foto piccanti di Virginia : Augusto Minzolini, un esperto retroscenista del quotidiano "Il giornale" ha rivelato che il vicepremier e Ministro del Lavoro e dello Sviluppo Economico Luigi Di Maio avrebbe avuto una accesa reazione, per usare un eufemismo, quando è venuto a sapere che alcune testate giornalistiche, tra cui "Il giornale", "Chi" e "Il Tempo", hanno pubblicato le foto leggermente osè della fidanzata Virginia Saba. Ovviamente, Minzolini non cita mai direttamente ...