Concorsi MIT | FS | ART | Fincantieri | ANPAL | Italo | ATM | inoltro cv entro maggio

(Di venerdì 3 maggio 2019) Attualmente, sono in corso nuove assunzioni da parte di società pubbliche come il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, le Ferrovie dello Stato Italiane, l'Autorità di Regolazione dei Trasporti,, l'Agenzia Nazionale Politiche Attive del Lavoro,Nuovo Trasporto Viaggiatori e l'Azienda Trasporti Milanesi S.p.A. rivolte a risorse preparate a livello professionale e a personale disabile.Posizioni aperte aIl MIT ha aperto un bando di concorso pubblico, per l'affidamento dell'incarico di suddivisione, immissione in mappa di fabbricati, accatastamento e voltura, dei servizi di perfezionamento per la disposizione di idrogeologica del versante in frana in zona Ivancich situata nel comune di Assisi in provincia di Perugia (Umbria) 1° stralcio funzionale. I presunti concorrenti devono essere in possesso dei seguenti titoli di studio.tecnico esperto con ...

