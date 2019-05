Clima | sit-in nella banca a Napoli | “Non finanziare le fonti fossili”

La foresta nebulosa - un ecosistema molto fragile : ricco di biodiversità ma minacciato dal Clima : Costantemente velata da cortine di nubi a bassa quota, è caratterizzata da una vasta presenza di muschi e felci che talora coprono anche gli alberi, di media altezza e dai rami annodati: un ecosistema molto fragile, quello della foresta nebulosa. Designata dagli addetti ai lavori come Tmcf (Tropical Montane Cloud Forest) e diffusa nelle zone montane tropicali e subtropicali, questo tipo di foresta è nota per la sua ricca biodiversità: ospita, ...

Antartide : individuato sito dove estrarre il più lungo “archivio” Climatico su ghiaccio : È stato individuato in Antartide, a 40 km dalla base italo-francese Concordia, il sito di perforazione dove estrarre carote di ghiaccio fino a 2.730 metri di profondità, che serviranno a ricostruire il clima globale degli ultimi 1,5 milioni di anni. Un risultato ottenuto grazie al progetto “Oltre EPICA – Oldest Ice”, coordinato dall’Istituto tedesco per la ricerca marina e polare “Alfred Wegener” e finanziato dall’Unione europea, che ha visto ...

Clima - all’Università Ca’ Foscari di Venezia il Dottorato e il Master in Scienza e Gestione dei Cambiamenti Climatici : L’Università Ca’ Foscari di Venezia e il Centro Euro-Mediterraneo sui Cambiamenti Climatici (CMCC) lanciano la seconda edizione del Master di Ricerca in Scienza e Gestione dei Cambiamenti Climatici. Il Master è rivolto agli studenti italiani e internazionali con esperienza o uno spiccato interesse nell’attuale sfida dei Cambiamenti Climatici nei suoi aspetti scientifici, sociali ed economici. Il Master offre l’opportunità di seguire lezioni di ...

Cambiamento Climatico - un sito oscura gli utenti che lo negano. Ma non si tratta di censura : Per contrastare l’ondata di “negazionisti climatici” e la diffusione di fake news sul global warming, uno dei principali portali di news olandesi, nu.nl, ha adottato la linea dura: chiunque lasci sul sito commenti che escludano responsabilità dell’uomo per il surriscaldamento globale viene bannato e i commenti vengono rimossi. Accusati di voler mettere il bavaglio alla discussione, il direttore Gert-Jaap Hoekman e il caporedattore Colin van Hoek ...

Clima - a Milano il corteo della società civile : “Iniziato qualcosa di nuovo. Politici risponderanno a questa necessità?” : “Una giornata incredibile, che condensa paure e sensazioni represse, come se fossimo gocce d’acqua riversati nelle città del mondo. Da qui può cominciare qualcosa di nuovo, ma dobbiamo vedere se i partiti Politici sono in grado di rispondere a questa necessità”. Dopo la manifestazione degli studenti, migliaia di persone hanno sfilato per le vie di Milano in occasione del Global Strike For Future, per difendere il pianeta e ...

Emergenza Clima e ambiente - ne ‘Le tre ecologie’ la necessità di una ecosofia per superare la narrazione distorta dei media : Inquinamento, disastri legati ai cambiamenti climatici, conflitti, smaltimento di rifiuti tossici, ma anche il continuo sfruttamento delle risorse del pianeta sono fenomeni che rappresentano una Emergenza. Anzi, più emergenze spesso legate tra loro. Eppure alla resa dei conti non ci comportiamo come se fossimo in Emergenza. E tuttora è poco chiaro che la questione ambientale non si riduce all’ecologia, come la conosciamo noi, ossia a una lettura ...

Clima - allarme siccità : dall’Osservatorio delle crisi idriche piano di azione sulla situazione del Po : L’Osservatorio sulle crisi idriche all’interno del vasto comprensorio del fiume Po (che si estende dalla Valle d’Aosta alle Marche) si è riunito nelle ultime ore per esaminare la situazione nell’intero territorio. Una situazione non rosea – si legge in una nota dell’Autorità di bacino distrettuale del fiume Po – dopo un esame attento dei valori emersi dai monitoraggi delle diverse agenzie regionali coinvolte dal ...

