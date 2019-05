Brindisi | 27enne maltratta la madre | la morde e la minaccia di morte | finisce in comunità

Blastingnews

(Di venerdì 3 maggio 2019) Una brutta storia di violenza in famiglia giunge dalla provincia di, precisamente da Carovigno, cittadina situata una trentina di chilometri a nord del comune capoluogo. Secondo quanto riferisce la stampa locale, undel luogo è stato fermato nelle scorse ore dai Carabinieri della locale stazione con l'accusa dimenti in famiglia. In particolare, secondo gli inquirenti il giovane avrebbe vessato continuamente la povera, che è vedova da otto anni. Il figlio l'avrebbe malmenata in più occasioni, prendendola anche a morsi. Il motivo dell'ira del soggetto era quanto mai banale: infatti lo stesso pare che richiedesse continuamente denaro per approvvigionarsi di sostanze stupefacenti, chiedendo alla donna delle somme che si aggiravano su 10 - 20 euro. Le richieste in questione sarebbero avvenute anche più volte al giorno. Al termine delle indagini, il pm di turno ...

brindisilibera : New post (Carovigno.27enne operaio alla guida della propria autovettura,sottoposto ad accertamenti è stato riscontr… -