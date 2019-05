BCE | Enria | Unione Bancaria ancora incompleta

finanza.lastampa

(Di venerdì 3 maggio 2019) Intervenendo al convegno The State of the Union in corso a Firenze, e facendo una propria fotografia del settore bancario europeo, Andrea, Presidente del Consiglio di Vigilanza della Bce, ha ...

Dario56893326 : RT @andrea_bignami: Crisi bancarie, salvataggi, regole europee, perdite e rimborsi per i risparmiatori. Ne parliamo oggi con il Presidente… - andrea_bignami : RT @SkyTG24: Crisi bancarie, salvataggi, regole europee, perdite e rimborsi per i risparmiatori. Ne parliamo con il Presidente del Consigli… - SkyTG24 : Crisi bancarie, salvataggi, regole europee, perdite e rimborsi per i risparmiatori. Ne parliamo con il Presidente d… -