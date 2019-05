Andrea Dovizioso MotoGP | GP Spagna 2019 | “Venerdì positivo | vicini a Marquez La

Jerez - Andrea Dovizioso fissa l'obiettivo - : La storia si ripete per Andrea Dovizioso, che come nel 2018 arriva al primo Gp europeo della stagione, a Jerez, da leader del Mondiale. Il pilota forlivese non si monta la testa parlando alla vigilia ...

Andrea Dovizioso MotoGP - GP Spagna 2019 : “Contento di essere leader. Il nuovo asfalto sarà il punto focale” : Andrea Dovizioso è pronto per una nuova sfida. Il Mondiale 2019 di MotoGP torna protagonista dopo l’appuntamento di Austin (Stati Uniti). A Jerez de la Frontera (Spagna) il forlivese si presenta da leader del campionato, premiato anche dal ritiro inatteso dell’iberico Marc Marquez, caduto nel corso dell’ultima gara americana quando aveva il successo a portata di mano. Un regalo che il “Dovi” ha saputo sfruttare, ...

MotoGP - GP Spagna 2019 : Valentino Rossi e Andrea Dovizioso a Jerez lanciano il guanto di sfida a Marquez : L’attesa era snervante e finalmente si torna a girare. Dopo i saliscendi di Austin (Stati Uniti), il Circus del Motomondiale guarda alla Spagna, per la precisione a Jerez de la Frontera. Il weekend andaluso è ormai appuntamento classico che, spesso, viene interpretato come l’inizio vero del campionato. Lungo i 4.423 metri iberici i valori andranno a delinearsi con maggior precisione. Dove eravamo rimasti? L’errore dello ...

Andrea Dovizioso MotoGP - GP Spagna 2019 : “La nostra competitività è cresciuta. A Jerez possiamo fare meglio che in passato” : Dopo una pausa, il Motomondiale torna protagonista e il palcoscenico sarà quello di Jerez de la Frontera (Spagna), primo appuntamento nel Vecchio Continente. Sul tracciato iberico potrebbe iniziare un altro campionato, visto il filotto di weekend che attende i team. La situazione nella classe regina è la seguente: Andrea Dovizioso 54 punti, Valentino Rossi 51 punti, Alex Rins 49 punti e Marc Marquez 45 punti. Ben pochi avrebbero potuto prevedere ...

MotoGP - Andrea Dovizioso : “200 GP nella classe regina - un traguardo importante - ma il mio obiettivo sono le vittorie…” : Andrea Dovizioso taglia il traguardo dei 200 Gran Premi nella classe regina del Motomondiale. Un traguardo davvero importante per il 33enne romagnolo che, in sella alla sua Ducati, sta comandando la classifica generale del Mondiale MotoGP 2019. La gara di Jerez, per il GP di Spagna, farà raggiungere a “Desmo Dovi” un numero non da tutti. Occasione perfetta per concedere una lunga chiacchierata con la Gazzetta dello Sport. Andiamo a ...

MotoGP - GP Spagna 2019 : Andrea Dovizioso e Ducati - ora è il momento di attaccare. Arrivano le piste per provare a battere Marc Marquez : E dopo il Luna Park di Austin (Stati Uniti), è la volta di Jerez de la Frontera (Spagna). Sul circuito iberico andrà in scena il quarto appuntamento del Motomondiale ed è chiaro che gran parte dell’interesse sarà sulla classe regina. In MotoGP la situazione è decisamente equilibrata: quattro piloti racchiusi in meno di dieci punti la dicono lunga. Andrea Dovizioso è in vetta a quota 54, anche per via del cadeau inatteso dello spagnolo Marc ...

MotoGP - GP Spagna 2019 : i precedenti di Andrea Dovizioso a Jerez. Una pista tabù per il forlivese : Il Circus del Motomondiale fa tappa a Jerez de la Frontera (Spagna), primo appuntamento nel Vecchio Continente. Sul tracciato dell’Andalusia i tre top team Honda, Ducati e Yamaha dovranno far capire chi sono dopo l’assaggio qatariano, argentino e texano. La situazione è la seguente: Andrea Dovizioso 54 punti, Valentino Rossi 51 punti, Alex Rins 49 punti e Marc Marquez 45 punti. Ben pochi avrebbero potuto prevedere una condizione del ...

Andrea Dovizioso : 'Nei Gp in Europa mi gioco il mondiale' : Tre gran premi, 54 punti in classifica e testa del Mondiale. Andrea Dovizioso , il Dovi, guarda positivamente al suo inizio di stagione. A Roma per la presentazione del nuovo Ducati Store, si mostra ...

MotoGP - Andrea Dovizioso : “Non correrò fino a 40 anni come Valentino Rossi - lui è unico : se io avessi vinto 9 Mondiali non sarei qui” : Andrea Dovizioso si gode la Pasqua da leader del Mondiale MotoGP, il forlivese guida la classifica con tre punti di vantaggio su Valentino Rossi dopo l’esito favorevole del GP degli USA dove ha concluso al quarto posto approfittando della caduta di Marc Marquez. Il pilota della Ducati crede fermamente nella possibilità di lottare per il titolo iridato, la sua stagione è incominciata positivamente (ha vinto in Qatar) e si lancia verso i ...

Andrea Dovizioso marca le differenze - : Una vittoria, in Qatar, un terzo e un quarto posto sono bastati ad Andrea Dovizioso per primeggiare in classifica dopo i primi tre Gp di una stagione della MotoGp che si annuncia molto equilibrata, ...

MotoGP - Andrea Dovizioso : “Ho un feeling migliore con la moto - un fattore che fa la differenza” : Affida all’ANSA le sue riflessioni Andrea Dovizioso, in testa alla classifica del Mondiale motoGP dopo le prime tre tappe: il pilota forlivese della Ducati ha fatto il punto della situazione prima della gara spagnola che segnerà la ripresa del campionato dopo Pasqua. Queste le sue dichiarazioni. Il centauro italiano è cauto: “Le storie sono tutte da scrivere e i fattori da gestire moltissimi, è presto per fare qualsiasi pronostico. ...

MotoGP - Ducati e Andrea Dovizioso hanno superato indenni la trasferta americana. Ora arrivano le piste favorevoli : la sfida a Marquez è lanciata : Il Mondiale MotoGP 2019 sbarca in Europa dopo le prime tre gare stagioni, e Andrea Dovizioso è il leader della classifica iridata. Il forlivese guarda tutti dall’alto verso il basso con tre punti di margine su Valentino Rossi, cinque sul vincitore di Austin, Alex Rins, e nove su Marc Marquez. Un bottino che fa davvero sorridere il Ducatista perchè, dopo il successo di Losail, erano in arrivo due piste nelle quali, solitamente, il campione ...