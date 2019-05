A Tutto Volume 2019 | presentato il programma della decima edizione

'Teresa ascoltava 'Per te' già in pancia. A Tutto Volume - la faceva addormentare quando non voleva saperne' : "Per te è per la mia Teresa", scrive sul suo profilo Instagram , "è la sua canzone di quando ho saputo che stava venendo al mondo, e la canzone è nata insieme a lei e funzionava anche qui in casa, ...

Jovanotti : "Teresa ascoltava 'Per te' già in pancia. A Tutto Volume - la faceva addormentare quando non voleva saperne" : Sono trascorsi vent'anni da quando Jovanotti ha scoperto che sarebbe diventato padre, vent'anni da quando scrisse per la figlia una ninna-nanna destinata a conquistare il pubblico. "Per te", uno dei singoli più noti dell'artista, usciva il 5 aprile del 1998, e in occasione del ventennale della pubblicazione, il cantante ha raccontato la genesi del pezzo e la "magia" che riusciva a sortire su sua figlia Teresa."Per te è per la mia ...

Svezia : anziani mettono a Tutto Volume gli Iron Maiden per vendicarsi dei vicini rumorosi : Andare d'accordo con il vicinato è impresa assai difficile e complicata. Capita raramente però che la musica sia utilizzata come 'arma' di vendetta contro i vicino troppo chiassosi. Ed è questo che successo a Stoccolma, in Svezia: secondo il giornale svedese The Local, un'anziana coppia di cittadini svedesi si sarebbe vendicata dei vicini di casa, piuttosto rumorosi e fastidiosi, mettendo a tutto volume la musica degli Iron Maiden: ora a causa ...

Ascolta Radio Maria a Tutto Volume : aggredita dal vicino esasperato : Si alzava presto la mattina e fin dalle prime luci dell'alba era solita Ascoltare Radio Maria . A tutto volume. Così quella dolce vecchina 85enne di Vicenza ha inziato a far innervosire tutta la ...