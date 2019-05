VIDEO – Insigne “Pe vic e Napul”

ilnapolista

(Di giovedì 2 maggio 2019) Da dopo la partita con l’Arsenal non è stato un periodo sereno per Lorenzo, alle prese con le contestazioni del pubblico, qualche incomprensione con l’allenatore e un fastidioso problema muscolare, ma dopo l’incontro di ieri che sembra aver riportato il sereno tra Lorenzoe il Napoli, il capitano oggi ha pubblicato su Instagram unche lo ritrae intento a giocare a calcio con alcuni bambini per le strade della città, con la scritta ‘”Pe vic e Napul” condita con un cuore azzurro. Forse un segno della sua volontà di tornare a combattere in campo con i compagni di squadra e direstare in azzurro anche per la prossima stagione.L'articolo“Pe vic e Napul” ilNapolista.

