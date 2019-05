Tiberio Timperi dice a Francesca Fialdini | “Sembri una suocera!”

lanostratv

(Di giovedì 2 maggio 2019) La vita in diretta,fa una battuta su: “Sembri una suocera” Momento molto divertente nella puntata de La vita in diretta di oggi, giovedì 2 maggio 2019. Nella seconda parte della trasmissione,hanno dato spazio ad un talk dedicato al Festival di Sanremo 2020 che, stando alle indiscrezioni trapelate in rete ultimamente, potrebbe avere come direttore artistico addirittura Mina! E proprio riferendosi a Mina, a La vita in direttaha affermato: “Lei nella sua carriera non ne ha mai sbagliata una…”. Sentito ciò,ha però contestato, asserendo: “Beh beh beh…”, con un’espressione che sembrava volesse dire: “Non sono d’accordissimo”. Dunque il collega le ha chiesto:Perchè hai fatto “beh beh beh” come se ...

ElBuffi82 : Ma chi cazzo sceglie la line up, Tiberio Timperi? - freh501 : @vitaindiretta come al solito Tiberio Timperi non sa le cose e parla.Verdone ha ricordato che Sergio leone ha detto… - spettacolo_fp : Cambio della guardia a 'La Vita in Diretta' Potrebbe essere proprio lui a prendere il posto a Tiberio Timperi, sa… -