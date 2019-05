Striscione fascista, Daspo ultras Lazio

MediasetTgcom24 : Striscione fascista a Milano, Daspo per otto ultrà della Lazio #mussolini - virginiaraggi : Lo striscione fascista apparso sul Grande raccordo anulare di Roma è un’offesa per la città. Non consentiremo a nes… - Sport_Mediaset : Striscione fascista a #Milano, Daspo per otto ultrà della #Lazio. Stesso provvedimento anche per un ultrà dell'Int… -

Ottodelladel gruppo Irriducibili sono stati raggiunti dalla misura del, disposta dal Questore di Milano per aver dispiegato il 24 aprile scorso unocon la scritta "Onore a Benito Mussolini", nei pressi di piazzale Loreto. La misura è stata disposta anche per undell'Inter trovato, quel giorno, in corso Como con un manganello telescopico di 40 centimetri.(Di giovedì 2 maggio 2019)