Sguardo sull' estero - In Belgio al via il Mobility Budget

Lo Sguardo sull'Urbe degli occhi stranieri : 'Maestosa e caotica' : ... e difatti non dedica che brevi cenni al Foro e al Campidoglio, gli spazi civici più importanti per un Romano, in quanto costituivano rispettivamente il centro della politica e quello della religione ...

Oltre lo Sguardo di Gianmarco Chieregato - Carla Chiusano celebra le sue “diversità pittoriche”. Antonio Riva fa sfilare le sue spose sulle note di Studio 54. Per Allan Kaprow siamo tutti artisti per caso : Brava. Doppiamente brava, Si è sottratta al caravanserraglio della fiera dell’arte (vedi Miart) e il suo curatore Ermanno Tedeschi, il sarto dell’arte, le ha costruito su misura una personale. In scena al Mandarin Oriental Carla Chiusano innesca parecchie riflessioni in un momento così delicato per la storia europea. Riferimenti e simbologie, anche sociali e politiche, emergono dai suoi tableaux per ricordarci che ...